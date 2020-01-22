Kırgızistanlılar yerli otomobilin Orta Asya distribütörlüğüne talip

Kırgızistan-Karaman İş Formu'na katılan Kırgızistanlı iş insanları, Türkiye'nin yerli otomobilinin Orta Asya distribütörlüğüne talip oldu.

Karaman'da düzenlenen Kırgızistan-Karaman İş Formu'na katılmak üzere kente gelen Kırgızistanlı iş insanlarından Mederbek Aıtbaev, Kırgızistan'da enerji sektöründe çalışan büyük bir firmayı temsil ettiğini belirttti.

TOGG ile ilgili görüşmelerde bulundular

Hedeflerinin Kırgızistan'daki enerji potansiyelini daha yüksek noktalara taşımak olduğunu ifade eden Aıtbaev, bu bağlamda Güney Kore ve Japonya'da bir çok ortaklarının mevcut olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilebilmesi amacıyla düzenlenen İş Formu için Karaman'a davet edildiklerini anlatan Aıtbaev, forumun oldukça verimli geçtiğini, burada TOGG ile ilgili de görüşmelerde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

"Orta Asya distribütörlüğünü alabilirsek..."

Aıtbaev, Türkiye'nin kendi elektrikli otomobilini üretecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: TOGG'un yöneticileri ve temsilcileriyle buluşmayı çok istiyoruz. Çin, Japonya gibi ülkelerden elektrikli arabaları ithal ediyoruz.

Firmamız Kırgızistan'da elektrikli otomobiller için şarj üniteleri üretiyor. Öncelikle bu anlamda TOGG'la işbirliği yapmak istiyoruz. Aynı zamanda TOGG'un Orta Asya distribütörlüğünü alabilirsek çok memnun oluruz.

Haberlerde ve yaptığımız araştırmalarda gördük ki; bu otomobil için şimdiden milyonlarca sipariş verilmiş. Bu da bunun başarılı bir proje olduğunu gösterir. Bu başarılı projenin bir kısmını da Orta Asya'ya, Kırgızistan'a götürmeyi çok isteriz.

"Yerli otomobil çok dikkat çekti"

Foruma katılan ve 22 yıldır Kırgızistan'da yaşayan Türk iş adamı Muammer Akkaya ise Karaman'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Türkiye'nin teknoloji alanında kaydettiği ilerlemenin dış dünyada net şekilde görüldüğünü aktaran Akkaya, şunları söyledi:

Bu otomobil, Orta Asya'da da en çok satılan otomobil olmaya adaydır.

Türkiye önceleri tarım ve tarım teknolojileri ile ön plana çıkıyordu. Şimdi kendi İHA'sını, kendi helikopterini, kendi silahını üretiyor. Kısa süre önce tanıtımı yapılan yerli otomobil Orta Asya'da da çok dikkat çekti. Bununla sadece biz değil tüm Orta Asya Türk dünyası gurur duyuyor.