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FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar çıktı! 131 sanığa ceza yağdı

FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

37 sanığa beraat verilirken, 43 sanığın da dosyası ayrıldı.

FETÖ/PDY adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı vb. birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla yargılanan isimlere ceza yağdı.

Birçok eski emniyet müdürü hakkında karar

Aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak ile birçok eski emniyet müdürünün bulunduğu ‘VİP dinleme’ davasında 131 sanık hakkında, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’, ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlarından 3 yıl 6 ay ile 45 yıl arasında ceza verildi.

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