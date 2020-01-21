23 Ocak perşembe günü yoğun kar geliyor! Meteoroloji 35 il için uyarı verdi
ANKARA başta olmak üzere 23 Ocak perşembe günü yeni bir kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji İşleri Müdürlüğü son hava durumu tahmininde 35 ilin kar yağışından etkileneceğini duyurdu.
Türkiye yeni bir soğuk hava dalgası ve kar yağışının etkisi altında. Pazartesiden itibaren etkili olan kar yağışı bir çok ilde yolların kapanmasına sebep oldu. İstanbul bu kar yağışındanda nasiplenemezken, meteorolojiden 23 ocak perşembe ve 24 ocak cuma günü için uyarılar geldi. Bir gün mola veren kar yağışı haftanın son gün iki gününde yeniden etkili olacak. İşte kar yağışı altındaki iller ve son hava durumu tahmini:
Pazartesiden bu yana etkili olan kar yağışı bir çok ilde ulaşımda sıkıntılar yaşatıyor. Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde ulaşımda güçlük yaşanıyor. Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, zincir ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermezken, uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Sivas, Yozgat ve Kayseri'de ise kar yağışı nedeniyle 300 köye ulaşım sağlanamıyor. Tokat'da da 39, Kastamonu'da 24, Elazığ'da 73, Adıyaman'da 119 köyün yolu kapandı.
23 Ocak Perşembe gününe dikkat : Meteorolojinin yaptığı son hava durumu analizlerine göre kar yağışı çarşamba günü mola verdikten sonra yeniden etkili olmaya başlayacak. Özellikle perşembe günü iç bölgeler ile doğu anadolu da yoğun kar yağışı bekleniyor. Başta Ankara olmak üzere 35 ilde kar yağışı etkili olacak. Kar yağışını hissedecek iller şöyle: Ankara, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Aksaray, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Artvin, Ardahan, Van, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Bitlis ve Şırnak.
24 Ocak cuma hava durumu : Kar yağışı cuma günü de 30'dan fazla ilde etkili olmaya devam edecek. Başkent Ankara başta olmak üzere, iç anadolunun kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde kesintisiz kar yağışı görülecek. Haftasonu ise güneşli bir hava yurdu etkisi altına alacak. Cumartesi ve pazar günü Doğu Anadolu bölgesi hariç yurt genelinde güneş yüzünü gösterecek.