23 Ocak perşembe günü yoğun kar geliyor! Meteoroloji 35 il için uyarı verdi

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgası ve kar yağışının etkisi altında. Pazartesiden itibaren etkili olan kar yağışı bir çok ilde yolların kapanmasına sebep oldu. İstanbul bu kar yağışındanda nasiplenemezken, meteorolojiden 23 ocak perşembe ve 24 ocak cuma günü için uyarılar geldi. Bir gün mola veren kar yağışı haftanın son gün iki gününde yeniden etkili olacak. İşte kar yağışı altındaki iller ve son hava durumu tahmini: