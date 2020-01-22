Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş ile Melih Gökçek çok fena birbirine girdi

Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş ile Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ‘FETÖ’ kavgasında "Bak İ. Melih, tosun, çete, siyasi fahişeye teslim olanlar!" gibi ağır sözler sarf edildi.

Harbiyeli öğrencilerin ailelerinin Ankara'daki eylemlerini provoke ettiği iddia edilen bir kişinin videosunu Twitter hesabından yayınlayan Gökçek, "251 vatan evladını şehit eden bu katillerin yandaşları bu propagandaları metrolarda yapıyorlar. Metrolar güvenlik dolu, güvenliğin çıtı çıkmıyor ve bir kişi yakalanmıyor. Yönetim görmezden gelmese bunlar nasıl cirit atar?" diye yazdı.

Eski Bakan Dağdaş ise Gökçek'e "Senden daha iyi mi bileceğiz! Yediğin içtiklerini en iyi sen tanırsın! Yalnız buradaki yanlışlık, onlar kullanıldıkları için cezaevinde, sizler ise bir eli yağda bir eli balda keyif içinde, ortalıkta arz-ı endam ediyorsunuz! Eserine sahip çıkmayan müellif gibisin" sözleriyle yanıt verdi.

'Siyasi fahişe'" sözleriyle tanımladı

Gökçek, bunun üzerine bir metin paylaşarak, "FETÖ'yü 'kendini iyi niyet elçisi olarak tanıtan 'siyasi fahişe'" sözleriyle tanımlayarak, "Siz birinin siyasi fahişe olduğunu bilmeyebilirsiniz ancak bir vesile ile öğrenirseniz artık sorumluluğunuz öğrendikten sonra başlar. Bile isteye FETÖ ile iş tutmak da siyasi fahişeliğe yataklık yapmaktır" dedi.

"Bak İ. Melih..."

Eski Bakan ise Gökçek'e "Bak İ. Melih, benim kapasitemin ne olduğunu en iyi sen bilirsin! Sen bir başka bir şeyi daha bilirsin, benim babamın 'İ' harfiyle anılan bir oğlu hiç olmadı, olamazdı! Sana ise evlat diyemem zira 'İ' harfiyle anılan biri benim evladım olmaz! Evlatların bu değerlendirmeme alınmasın" ifadeleriyle yanıt verdi.

"Bak tosun"

"Bak tosun" diye söze başlayan Gökçek ise, "Benim adım İbrahim, dedemin adı, peygamber adı. Bana saygın yoksa ismin anlamına saygın olsun. İ harfiyle ima etmek istediğin bir anlam varsa ne ima ettiysen onun şeddelisi sensin. Aramız açılmasına senin o konudaki zaafının duyulmasının neden olduğunu da unutma" diye konuştu.

"Çetenden seninle ilgili epey belge bilgi akıyor!"

Son olarak Dağdaş, Gökçek'e "Bu arada haberin olsun, çetenden seninle ilgili epey belge bilgi akıyor! Yargıya epey evrak sunacak hale geldik, Beyaz TV çıkalım sana aklanma hakkı tanıyayım, sıkıyorsa yap bunu. 28 Şubat'a dair bir ciddi tartışmayı başlatmış oluruz. Kripto FETÖ'culuğunu da ifşa ederiz" diye yazdı.