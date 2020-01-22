Hülya Koçyiğit'in damadına Antalya şoku! Muhittin Böcek herşeyi iptal etti

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında 28 yıllığına kiralanan Konyaaltı Sahili’nde bugüne kadar 15 milyon TL’nin üzerinde kamu zararının tespit edilmesi üzerine ilgili ihale ve sözleşmeyi iptal etti. İhaleyi Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar almıştı.

Konyaaltı Sahili, Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik AŞ ile Senatalya Turizm Seyahat Acentası iş ortaklığına “8 artı 10 artı 10 yıl” olmak üzere toplam 28 yıllığına kiralanmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyenin bu proje ile zarara uğratıldığını belirterek, “Kalan 26 yıl bu zararın katlanarak artacağı düşünüldüğünde Belediyemizde telafi edilemeyen zararlar oluşması kaçınılmazdır” diyerek ihale sözleşmesini iptal etti.

Sevgili Antalyalı hemşehrilerimin bilmesini isterim ki; Yasalara aykırı olan, kamuyu zarara uğratan, halkın çıkarlarına uygun olmayan hiçbir projeyi sürdürmeyeceğiz, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/MnSw3d5WX7 — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) January 21, 2020

İşletme giderleri bile belediyeye yüklenmiş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ihale sürecinde de usulsüzlükler olduğunu belirterek şunları söyledi:

-"Böylesi yüksek meblağlı proje sonrasında Konyaaltı Sahili’nin peyzaj, temizlik giderleri, bakım onarım güvenlik gibi işletme giderleri belediyeye yüklenerek ihale edildiği görülmüştür. Bu durum kamu menfaatini değil ilgili firmanın menfaatini gözetildiğini göstermektedir. Ardından 29 Mart 2018 yılında Belediye bütçesi ile yapılan sahil projesinin işletme ve kira ihalesi yapılmıştır. İhale şartlarına eklenen madde ile rekabet koşulları ortadan kaldırılmıştır. Nitekim ihaleye tek firma katılmış ve ihale Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A. Ş.-Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığına 28 yıllığına kiraya verilmiştir.

-İhaleyi alan firma büfe, yiyecek, içecek, alışveriş ünitelerini kendisi işletmeyip tamamını alt kiracılara kiralamıştır. Belediye tarafından bugüne kadar bu projeye 254 milyon 289 bin 127 lira para harcanmıştır. Belediye bu proje ile zarara uğratılmıştır.

Sıfır yatırımla para kazandı

-Hiçbir yatırım yapmayan Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A. Ş kiracılardan para toplayıp, alanın güvenlik, temizlik, bakım, peyzaj giderlerini Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yüklemiştir. Alkoçlar bu ihaleyi aldıktan sonra bugüne kadar geçen süre içerisinde belediyemizin 254 milyon 289 bin 127 lira dışında ayrıca 15 milyon 19 bin 116 lira zarar ettiği tespit edilmiştir.