Antalyalı girişimci hamam böceğinden ayda 3 bin lira kazanıyor
Antalyalı bir girişimcinin, etçil hayvanların canlı yem ihtiyacını karşılamak için kurduğu çiftlikte ürettiği hamam böceklerinin tanesi 10 liraya kadar alıcı buluyor.
İç piyasadaki canlı yem ihtiyacını karşılamak için Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle Antalya'da kurulan böcek çiftliğinde hijyenik ortamda hamam böceği, çekirge, cırcır böceği, un kurdu, morio kurdunun da aralarında bulunduğu 12 çeşit böcek üretiliyor.
Sabır ve zahmetli bir süreç
Hayvanat bahçeleri, pet shop mağazaları, tavuk çiftlikleri, akvaryumcular ve amatör balıkçılardan canlı yem olarak talep gören böcek ve kurt çeşitleri, sabır isteyen zahmetli ve masraflı bir süreçle üretiliyor.
Tanesi 45 kuruştan başlıyor 10 liraya kadar çıkıyor
Üretimi yapılan hamam böceği çeşitlerinin tanesi, iç piyasada 45 kuruştan başlayıp, 10 liraya kadar alıcı buluyor, kilogramı 90 lirayı bulan un kurdu ise kırmızı etten pahalı oluşuyla dikkati çekiyor.
Canlı yem çiftliğinin sahibi Selami Gökgöl, AA muhabirine, 17 yıl önce 3 arkadaşıyla birlikte başladığı canlı yem üretimini, diğer ortaklarının çeşitli nedenlerle sektörü bırakması nedeniyle bugün tek başına sürdürdüğünü ifade etti.