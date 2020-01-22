İstanbul Havalimanı'nda gizemli Çin hastalığı alarmı! Belirtileri grip gibi

İSTANBUL Havalimanı'ndan Çin'e yolcu taşıyan hava yolu ile yer hizmetleri şirketlerine "gizemli hastalık" olarak bilinen Corona virüsü ile ilgili uyarılar yapıldı

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalık kıtada hızla yayılıyor. Virüs Şangay, Pekin, Tayland hatta Güney Kore'ye kadar sıçramış durumda.

Zatürre benzeri hastalığa yol açan yeni koronavirüsten kaynaklı salgının Türkiye'yi etkilenmemesi için İstanbul Havalimanı Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri Çin’den yolcu taşıyan veya bu havayolu şirketlerine yer hizmeti veren şirketleri uyardı. Bu şirketlerle toplantı yapan İstanbul Havalimanı Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri, virüsün belirtilerini ve önlemlerini anlattı. İstanbul Havalimanı Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri çalışanların böyle bir yolcu gördüğünde veya şüphelendiklerinde kendilerine ulaşılmasını istedi.

İstanbul Havalimanı’nda böyle bir duruma rastlanılması durumunda Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri hastaya anında müdahale edecek. Virüs taşıdığı anlaşılırsa özel kıyafetli ekipler hastayı karantina odasına alacak ve gerekli sağlık kurumlarına sevki gerçekleştirilecek.

Hastalığın belirtileri burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve yüksek ateş.

Dünya Sağlık Örgütü'nden acil toplantı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) konuyla ilgili yaptığı açıklamada bugün acil koduyla bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı. Toplantıda virüsün uluslararası yayılabilme potansiyeli taşıyıp taşımadığı ve alınması gereken önlemler tartışılacak.

Çin'de esrarengiz hastalık hızla yayılıyor

Çin'de SARS'a benzeyen hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünden beri 3'ten 6'ya yükseldi. Doktorlar virüsün insandan insana bulaşabildiğini teyit ederken hastalığı kapanların sayısı 15'i sağlık görevlisi olmak üzere 300 olarak belirtiliyor.