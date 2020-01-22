Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli Korona gribi açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, medyada çıkan haberler nedeniyle vatandaşın tedirgin olduğu korona virüsü ile ilgili "Şu an Türkiye için herhangi bir risk söz konusu değil" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

(Korona virüsü) Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var. Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak.

Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı. Bu yıl normalden fazla bir vaka tespit edilemedi.Herhangi bir ilaç sorunun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

Vatandaşımızın kalabalık ortamlarda, hastalarla temasının az olmasını istirahat ve bol sıvının önemli olduğunu söylemek istiyorum.