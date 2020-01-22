Adil Rami ve Mehmet Ekici Fenerbahçe'de kalıyor

Harcama limiti nedeniyle transfer yapmakta zorlanan Fenerbahçe'de gönderilmesi beklenen Adil Rami ve Mehmet Ekici, sarı-lacivertli takımda forma giymeye devam edecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 0-0'ın rövanşında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

TFF'nin harcama limitleri yüzünden transfer konusunda sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'nin, Fransız stoper Adil Rami ile ligin ilk yarısında adı TFF'nin listesine bildirilmeyen ancak takıma geri dönen Mehmet Ekici'yi gönderme göndermeme kararı aldığı öğrenildi.

Herkesin beğenisini kazandı

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rami'nin ilk 11 başlaması herkesi şaşırttı. Menajeriyle sürekli ayrılık için transfer görüşmeleri yapan ve transferine %100 olarak bakılan Rami, Kayseri maçına damga vurdu. Maça Ersun Yanal'ın ilk 11 başlattığı Rami, maç boyu gösterdiği istekli performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini kazandı.





Mehmet Ekici, 240 gün sonra sahada

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, 240 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maça çıktı. Eylül ayında Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen ve bu yüzden sezonun ilk yarısında forma giyemeyen Mehmet Ekici, Hes Kablo Kayserispor maçında şans buldu.

Sezonun ikinci yarısı için teknik heyetin planları arasında yer alan Mehmet, son olarak 26 Mayıs 2019'da Fenerbahçe formasıyla resmi bir maç oynamıştı.





Kaptanlık bandını koluna taktı

Maçın 85. dakikasında oyuna giren Mehmet Ekici, aynı dakikada Nabil Dirar'ın oyundan çıkmasıyla da kaptanlık bandını koluna taktı. Taraftarlar da Mehmet Ekici'ye alkış ve tezahüratlarla destek oldu