Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Vedat Muriqi'nin PFDK'ya sevk edilmesini gülünç bulduğunu söyledi.

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Kayserispor mücadelesinin ardından sarı lacivertli kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vedat Muriqi'nin PFDK'ya sevk edilmesi hakkında 'gülünç' yorumunu yapan Pirşen, Tahkim Kurulu ile yaptıkları toplantının ise verimli geçtiğini ancak hiçbir sonucun garanti olmadığını söyledi.

Alper Pirşen'in açıklamaları şu şekilde:

"Toplantıdan sonra Vedat Muriqi'in PFDK'ya sevk edildiğini öğrendik. Fenerbahçe kaç cephede savaşabiliyor diye bizi test ediyorlar. Biz 15 cephede de savaşırız. Tahkim Kurulu ile yaptığımız toplantı verimli geçti. Kulüp Lisans Kurulu'nun bize sormadığı detay sorularını onlar sordular. Verimli toplantıydı ama garanti sonuç çıkacağını söylemek şu an itibariyle kolay değil. Vedat Muriqi'in PFDK'ya sevk edilmesi gülünç bir durum. Bu sezon Caner Erkin yaptı aynı şeyi ama bir şey olmadı. Nedense Fenerbahçe'de oluyor."