Erken seçim tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Tayyip bey karar verecek

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçime, Tayyip Bey karar verecek. Eskiden seçim konuşulduğunda gözler Meclise dönerdi. Bugün böyle bir şey yok. Bir kararnameyle seçime dönebilir." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya programının ikinci gününde Demre, Finike ve Kumluca ilçelerini gezdi. Partisinin Demre İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Akşener, haziran sonuna kadar Türkiye'yi dolaşacağını, Antalya'nın ardından İzmir, İstanbul ve Adana'yı da ziyaret edeceğini söyledi.

Antalya'da İYİ Parti'ye yönelik bir teveccüh gördüğünü ifade eden Akşener, yerel seçimlerde CHP ile yaptıkları güç birliği ile büyükşehirlerde belediyelerin el değiştirdiğini hatırlattı.

Erken seçim tartışması

Akşener, bir gazetecinin, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın erken seçim tarihinin 28 Haziran olabileceğine ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptığını hatırlatması üzerine söz konusu paylaşımdan haberinin olmadığını belirtti.

"Bir kararnameyle seçime dönebilir"

Acil bir erken seçim tarihi görmediğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti: 24 Haziran seçimlerini parti kurulduğu günden itibaren öngörmüştüm. Ama bugün herhangi bir tarih öngöremiyorum. Seçim yapılıp yapılmayacağı konusunda bir fikrim yok. Tüm arkadaşlarımız şahsi fikirlerini serbestçe ifade edebilirler.

Seçime, Tayyip Bey karar verecek. Eskiden seçim konuşulduğunda gözler Meclise dönerdi. Bugün böyle bir şey yok. Bir kararnameyle seçime dönebilir. Dolayısıyla ben öyle bir öngörü sahibi değilim.

"Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi tutmadı"

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin "tutmadığını" ifade eden Akşener, Türkiye'nin nefes alabilmesi için iyileştirilmiş parlamenter sisteme ihtiyaç olduğunu söyledi.