HABER /  SPOR
ADV Değerler eğitimi ile değerli öğrenciler

Kupada Başakşehir'e Kırklarelispor darbesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1'in rövanşında M.Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kırklarelispor çeyrek finale yükseldi.

TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda tarih yazıyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Kırklarelispor, 1-1'in rövanşında Medipol Başakşehir ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Kırklarelispor, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

'VAR' golü iptal etti
Medipol Başakşehir'de Demba Ba, 65. dakikada GMG Kırklarelispor ağlarını havalandırırken, gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ankaragücü ve Gaziantep FK'yı elemişti
TFF 2. Lig ekibi, Medipol Başakşehir'le beraber kupada önceki turlarda Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ve Gaziantep FK'yı elemişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'nün kilit ismi Yusuf Bekmezci ilk ifadesinde fotoğraflara rağmen inkar etti
CHP'nin 'Devlet Bahçeli' iddiasına MHP'li Semih Yalçın'dan yanıt gecikmedi
Çavuşoğlu tavrını koydu: Sahada da masada da varız hakkımızı yedirmeyiz
Manchester United Altay Bayındır'ı takibe aldı
İdlib'den son dakika saldırı haberi geldi! Rus uçakları saldırdı 12 ölü
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımız geçmiş önümüze yara yara gidiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Atiye 2. sezon ne zaman Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! Tarihi seviyesini yeniden gördü
Trabzonspor Hüseyin Çimşir'le imzaladı
Instagram'da bir dönem sona eriyor! O buton kaldırılıyor
Burak Yılmaz'ın suskunluğu uzuyor
Itır Esen kimdir kaç yaşında Itır Esen evlilikleri ilk eşi kimdir?
Yorumlar