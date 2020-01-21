Kupada Başakşehir'e Kırklarelispor darbesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1'in rövanşında M.Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kırklarelispor çeyrek finale yükseldi.

TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda tarih yazıyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Kırklarelispor, 1-1'in rövanşında Medipol Başakşehir ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Kırklarelispor, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

'VAR' golü iptal etti

Medipol Başakşehir'de Demba Ba, 65. dakikada GMG Kırklarelispor ağlarını havalandırırken, gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ankaragücü ve Gaziantep FK'yı elemişti

TFF 2. Lig ekibi, Medipol Başakşehir'le beraber kupada önceki turlarda Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ve Gaziantep FK'yı elemişti.