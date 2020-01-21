Trabzonspor Hüseyin Çimşir'le imzaladı

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;

2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,

2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur."

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