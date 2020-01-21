Alman kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı yanındaki uzmanlar yalanladı

Almanya'da yayınlanan siyasi tartışma programı Anne Will Talkshow'a konuk olan Alman Federal Meclisi Üyesi Sevim Dağdelen'in, "Erdoğan, Suriye üzerinden İslamcı çetelerini Libya'ya getirdi" iftirasını yanındaki uzmanlar yalanladı.

Berlin'de yapılan Libya Zirvesi'nin ardından Almanya Devlet Teleizyonu ARD'ye ait Kanal 1'de yayınlanan ve Libya'daki gelişmelerin konuşulduğu Anne Will Talkshow programına Alman Sol Parti'nin Türk asıllı meclis üyesi Sevim Dağdelen, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Libya Raportörü Hannan Salah, Bilim ve Politika Vakfı'ndan siyaset uzmanı Prof. Wolfram Lacher ve Tagesspiegel politika muhabiri Christoph von Marschall konuk oldu.

Erdoğan'ı Alman Dışişleri Bakanı'na şikayet etti

Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaları ile bilinen meclis üyesi Sevim Dağdelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a şikayet etti. Dağdelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Erdoğan, Suriye üzerinden İslamcı çetelerini Libya'ya getirdi. Bu barış süreci için ağır bir ipotektir. Büyük bir problem olacaktır. Burada Birleşmiş Milletlere üye olanlar alınan kararlara uymalı, Fransa gibi ambargoyu delmemeli. Almanya bu konuda siyasi baskı uygulayarak silah atışlarını durdurabilir" diyerek suçladı.

Hanan Salah: Bunu ilk defa duyuyorum

Sevim Dağdelen'in suçlamalarının ardından söz alan, HRW Orta Doğu ve Kuzey Afrika araştırmacısı Hanan Salah, Dağdelen'in sözlerinin ardından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Buna bir açıklık getirmek istiyorum. Libya'yı kontrol altında tutan İslamcılardan bahsettiniz. Bunun bu şekilde tarif edilmesini ilk defa duyuyorum. İdeolojilerin tek tarafta olduğunu söylüyorsunuz ama iki tarafta da var" dedi. Siyaset uzmanı Wolfram Lacher ise, "Hükümet için Hafter'e karşı savaşanlar İslamcı değil. Radikal gruplar Hafter'in tarafında daha etkin bir rol oynuyor" dedi.

Silahları susturmamız gerekiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Libya Zirvesi'nden çıkan sonucun büyük bir başarı olduğunu, alınan kararların uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Yapmamız gereken ilk şey silahların susturulması" dedi.

Maas, iç savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağlanması için Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Arap Ligi ve Avrupa Birliği'nin birlikte hareket etmesinin daha uygun olacağını sözlerine ekledi.