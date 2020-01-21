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Son dakika infaz düzenlemesi haberi! 17 maddelik taslak metin ortaya çıktı

Son dönemin en çok konuşulan konularından ve on binlerce insanı ilgilendiren infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi geldi. Hükümetin aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı.

Kamuoyuna genel bir af olarak lanse ettirilerek tartışmaların çıkmasına sebep olan af düzenlemesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin uzun süren çalışmaları sonrası infaz düzenlemesini taslak metin ortaya çıktı.

Henüz teklif halini almayan düzenleme ile çok sayıda suç infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak.

Kapsam dışı tutulan suçlar

"Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet, soykırım suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, insan üzerinde deney suçu, organ ve doku ticareti, reşit olmayana cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı suçu, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen (Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme) suçların tamamı her türlü eziyet, işkence, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve Orman Kanunu'na aykırı suçlar."

Taslak metinde sayılan bu suçlar dışındaki suçlar infaz düzenlemesi kapsamına alınacak. İnfaz düzenlemesi, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki dosyaları kapsamayacak. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklu yargılananların tutukluluk hali devam edecek.

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