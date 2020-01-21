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Kocaeli’de otoyol kenarında battaniyeye sarılı ceset bulundu

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu Tepetarla mevkisinde, yol kenarında, battaniyeye sarılı ceset bulundu.

Anadolu Otoyolu'nun Tepetarla mevkisinde yol bakım çalışması yapan Karayolları ekipleri, yol kenarında ağaçlık alanda battaniyeye sarılı şüpheli bir paket gördü. 

Karayolları ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

Otoyolun Ankara yönündeki tek şeridi ulaşıma kapatan polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. 

Polis ekiplerinin açtığı paketten, battaniyeye sarılmış ve bağlanmış halde bir erkeğe ait ceset bulundu. 

Dövülerek öldürülmüş

Dövülerek öldürülen kişiye ait cesedin, başka bir yerden getirilerek yol kenarına atıldığı, elleri ve ayaklarının iple bağlı olduğu öğrenildi.

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