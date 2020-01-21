HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı

Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, hücumda ve savunmada kötü performans sergiledi.

Ligde 28 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 24 gol gördü. Bu istatistiğiyle averajda artı 4'te kalan Beşiktaş, 1994-1995'ten beri 34 hafta olarak gerçekleştirilen ligde 18. haftalar dikkate alındığında son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı.

2005-2006'da artı 5'te kaldı
Ligin 2005-2006 sezonunda 26 gol atan ve 21 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, artı 5 averaja imza attı. 

Beşiktaş'ın son 26 sezonun 18. haftalarındaki averajı şöyle:

Ligdeki averaj durumu 
Ligde 7. sırada yer alan Beşiktaş, artı averaja sahip en kötü ikinci takım oldu.

Siyah-beyazlı ekip, bu alanda Hes Kablo Kayserispor (-30), Antalyaspor (-21), MKE Ankaragücü (-20), Kasımpaşa (-14), Çaykur Rizespor (-8), İttifak Holding Konyaspor (-8), Gençlerbirliği (-6), Yukatel Denizlispor (-5), Gaziantep FK (-4) ve Göztepe (+2) takımlarını geçebildi.

Beşiktaş, 9. sıradaki BtcTurk Yeni Malatyaspor'un (+7) yanı sıra üstündeki 6 takımın gerisinde kaldı.

Son 8 sezonun en az golünü attı
Beşiktaş, son 8 sezonun en az golünü teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde attı.

Ligin 2011-2012 sezonunda 18. haftada 27 golde kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonun aynı döneminde 40 gole ulaştı. 2013-2014'te 33 gol bulan Beşiktaş, 2014-2015'te 29, 2015-2016'da 42, 2016-2017'de 34 ve sonraki 2 sezon ise 31'er gol kaydetti. 

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun 18. haftasında ise 28 golde kaldı.

Son 7 sezonun en kötü savunma performansı
Beşiktaş, son 7 sezonun en kötü savunma performansını 2019-2020'de gösterdi.

Ligin 18. haftasında kalesinde 24 gol gören Beşiktaş, 2012-2013'ün aynı haftasında 27 gol yedi. Siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonların 18. haftaları sonunda sırasıyla 18, 16, 18, 14, 17 ve 23 gole engel olamadı. 

Geride kalan 5 maçta attığından çok yedi 
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in geride kalan son 5 maçında attığı golden çok yedi.

Ligdeki son 5 karşılaşmasında fileleri 9 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü. 

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda Sivasspor'a 2-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bu periyotta Kasımpaşa'ya 3-2 ve Gençlerbirliği'ne 4-1 üstünlük kurabildi. 

Gol yeme serisi her hafta yükseliyor
Beşiktaş'ın ligde gol yeme serisi de her hafta yükseliyor.

Ligin 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor karşısında kalesini gole kapayan siyah-beyazlı ekip, daha sonraki 6 karşılaşmada gol yedi.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda Kayserispor ve Gençlerbirliği'nden birer, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'dan ikişer, Fenerbahçe'den ise 3 gol yedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Emekliye promosyon ücreti hangi banka ne veriyor? Bankalar ödeme yarışına girdi
İran'dan Donald Trump'ın başına ödül! Öldürene 3 milyon dolar
Selahattin Demirtaş: Başak'a uzaktan çaktırmadan bakmışlığım az değil!
YSK Başkanı Sadi Güven'den çarpıcı açıklamalar: Oy zarfının kaldırılması gerekir
Galatasaray, Emre Mor ile yollarını ayırıyor
İngilizlerin yayınladığı haritaya bakın! Türkiye'yi karıştıracaklarmış
ÖNCEKİ HABERLER
Göbeklitepe nerededir özelliği nedir Atiye dizisi gerçeği çıkardı
Kayserispor'da Silviu Lung 3 hafta yok
Sörloth, bir sezonda kariyerinin en fazla golüne ulaştı
Bige Önal rüzgar frikiği verdi iç çamaşırsız hali görüntülendi
Ankara'da son dakika FETÖ operasyonu ByLock kullanan 21 kişiye gözaltı
15 tatil ne zaman bitiyor 2. dönem başlangıç tarihi 2020
Yorumlar