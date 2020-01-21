Beşiktaş, son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı

Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, hücumda ve savunmada kötü performans sergiledi.

Ligde 28 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 24 gol gördü. Bu istatistiğiyle averajda artı 4'te kalan Beşiktaş, 1994-1995'ten beri 34 hafta olarak gerçekleştirilen ligde 18. haftalar dikkate alındığında son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı.

2005-2006'da artı 5'te kaldı

Ligin 2005-2006 sezonunda 26 gol atan ve 21 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, artı 5 averaja imza attı.

Beşiktaş'ın son 26 sezonun 18. haftalarındaki averajı şöyle:

Ligdeki averaj durumu

Ligde 7. sırada yer alan Beşiktaş, artı averaja sahip en kötü ikinci takım oldu.

Siyah-beyazlı ekip, bu alanda Hes Kablo Kayserispor (-30), Antalyaspor (-21), MKE Ankaragücü (-20), Kasımpaşa (-14), Çaykur Rizespor (-8), İttifak Holding Konyaspor (-8), Gençlerbirliği (-6), Yukatel Denizlispor (-5), Gaziantep FK (-4) ve Göztepe (+2) takımlarını geçebildi.

Beşiktaş, 9. sıradaki BtcTurk Yeni Malatyaspor'un (+7) yanı sıra üstündeki 6 takımın gerisinde kaldı.

Son 8 sezonun en az golünü attı

Beşiktaş, son 8 sezonun en az golünü teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde attı.

Ligin 2011-2012 sezonunda 18. haftada 27 golde kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonun aynı döneminde 40 gole ulaştı. 2013-2014'te 33 gol bulan Beşiktaş, 2014-2015'te 29, 2015-2016'da 42, 2016-2017'de 34 ve sonraki 2 sezon ise 31'er gol kaydetti.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun 18. haftasında ise 28 golde kaldı.

Son 7 sezonun en kötü savunma performansı

Beşiktaş, son 7 sezonun en kötü savunma performansını 2019-2020'de gösterdi.

Ligin 18. haftasında kalesinde 24 gol gören Beşiktaş, 2012-2013'ün aynı haftasında 27 gol yedi. Siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonların 18. haftaları sonunda sırasıyla 18, 16, 18, 14, 17 ve 23 gole engel olamadı.

Geride kalan 5 maçta attığından çok yedi

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in geride kalan son 5 maçında attığı golden çok yedi.

Ligdeki son 5 karşılaşmasında fileleri 9 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda Sivasspor'a 2-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bu periyotta Kasımpaşa'ya 3-2 ve Gençlerbirliği'ne 4-1 üstünlük kurabildi.

Gol yeme serisi her hafta yükseliyor

Beşiktaş'ın ligde gol yeme serisi de her hafta yükseliyor.

Ligin 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor karşısında kalesini gole kapayan siyah-beyazlı ekip, daha sonraki 6 karşılaşmada gol yedi.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda Kayserispor ve Gençlerbirliği'nden birer, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'dan ikişer, Fenerbahçe'den ise 3 gol yedi.