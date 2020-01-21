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İran'dan Donald Trump'ın başına ödül! Öldürene 3 milyon dolar

ABD ve İran arasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. İran ABD Başkanı Donald Trump'ın başına ödül koydu. ISNA haber ajansı, İranlı milletvekili Hamza'nın ABD liderini öldüren kişiye üç milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

Kasım Süleymani suikastı ve peşinden İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze fırlatmasıyla gerilimin zirveye çıktığı Ortadoğu'da, bugün savrulan yeni bir tehdit bir kez daha bölgeyi sarstı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA, Ahmed Hamza adlı milletvekilinin ABD Başkanı Donald Trump'ın başına ödül koyduğunu duyurdu. Ahmed Hamza, Trump'ı kim öldürürse 3 milyon dolar nakit para vereceğini açıkladı. Ahmed Hamza, Kasım Süleymani'nin memleketi Kirman'dan milletvekili. Siyasetçi, söz konusu 3 milyon doları Kirman halkı adına ödeyeceğini söyledi.

İki aracı füzeyle yok etmişti

ABD'ye ait insansız hava uçakları, 3 Ocak Cuma gününün ilk saatlerinde Bağdat Havalimanı'ndan çıkan iki aracı füzeyle yok etmişti. Araçlardaki Ortadoğu'nun en korkulan ismi Kasım Süleymani ile Irak'taki Şii milisler Haşdi Şabi'nin başındaki Mehdi el Mühendis paramparça oldu.

Misillemede hiçbir Amerikan askeri ölmedi

İran, buna karşılık Irak'taki iki ABD üssüne çok sayıda füze ateşledi ancak misillemede hiçbir Amerikan askeri ölmedi.

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