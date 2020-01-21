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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak son haber gedli

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu 18-19 Ocak'ta AÖF final sınavına giren öğrencilerin gündeminde. 4 oturumla tamamlanan AÖF sınav sonuçlarının 5 gün içinde açıklanacağı AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar tarafından duyuruldu. Peki AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu binlerce öğrencinin gündeminde. 4 oturumlar yapılan AÖF final sınavı sonuçlarının 5 gün içinde açıklanacağını belirten AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, müjdeyi verdi. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları nereden sorgulanır?

Anadolu Üniversitesi resmi Facebook adresi üzerinden soru-cevap duyurusu yayımladı. Yapılan duyuruda; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınav soruları yayında! Anadolu Mobil uygulamamız ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

AÖF SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR? 
Anadolu Üniversitesi AÖF güz ve final dönemine ait sınav soruları üniversitenin resmi sayfası üzerinden görüntülenebiliyor. Sisteme kayıtlı öğrenciler kendilerinden istenen bilgilerle sorular ve cevap anahtarına ulaşabiliyor. 

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF FİNAL SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANACAK 
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, yaptığı yazılı açıklamada, 1 milyon 52 bin aktif öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi'nin 2020 yılı itibarıyla dijitalleşme ve uluslararasılaşma noktasında önemli adımlar atacağını belirtti.

Öğrenci sayısı bakımından dünyada 3'üncü olan AÜ Açıköğretim Sistemi'nin 14-15 Aralık 2019'da gerçekleştirilen güz dönemi ara sınav sonuçlarının 5 gün gibi rekor bir sürede duyurulduğunu hatırlatan Başar, şöyle devam etti:

"Açıköğretim Sistemi'ndeki ders düzenlemeleri ve Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezindeki yazılımcı personelin hazırladığı yazılımlar bir araya gelince daha güzel ve hızlı bir sonuç ortaya çıktı. Bununla ilgili emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, üniversitemiz için bir gururdur. Final sınav sonuçlarını da yine bu şekilde erken açıklayacağız. Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını yine erken bekleyebilirler."

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