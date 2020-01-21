HABER /  GÜNCEL

Itır Esen kimdir Yeşilçam oyuncusu eşi ve çocukları kimdir?

Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Itır Esen hayatı ile merak konusu oldu. 63 yaşındali Itır Esen sinemaya ilk olarak Aile Şerefi filmi ile girdi. 1 evlilik yapan Itır Esen yönetmen Yavuz Turgul ile evlendi. Itır Esen'in bu evlilikten Ahmet Turgul ve Nisan Tuğrul adında 2 çocuğu oldu.

Itır Esen güzelliği, zerafeti ve oyunculuğu ile Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri oldu. Peki hayatı ile de merak edilen Itır Esen kaç yaşında, aslen nereli, ilk eşi ve çocukları kim?

1975 yılında TRT'de yayınlanan 6 bölümlük “Aşk-ı Memnu” dizisi ile tanındı. Itır Esen, 30 Mart 1957 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızıdır. Annesi Ayten Esen'dir. Sinemaya başlamadan önce modellik yaptı, birkaç reklam filminde oynadı.

Sonra Milliyet gazetesinin Pazar ilavesine kapak oldu. Itır Esen, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinin ilk televizyon uyarlaması olan ve Halit Refiğ’in yaptığı 1975 yılında TRT'de yayınlanan “Aşk-ı Memnu” dizisi ile oyunculuğa başladı. Dizinin başrollerinde Salih Güney, Itır Esen, Müjde Ar, Neriman Köksal, Şükran Güngör, Çolpan İlhan, Suna Keskin oynamıştır.

Itır Esen, birçok Münir Özkul ve Adile Naşit filmlerinde oynamıştır. ‘Bizim Aile’ 'Cennetin Çocukları', 'Neşeli Günler', 'Liseli Kızlar', 'Gülen Gözler' gibi aile filmlerinde rol aldı. 1975 yılında senaryosunu Sadık Şendil’in yazdığı yönetmenliğini Ergin Orbey’in yaptığı “Bizim Aile” filminde Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Itır Esen, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Tuncay Akça, Cengiz Nezir, Saim Alpago, Ahmet Arıman, Tayfun Akalın, Sıtkı Akçatepe, Talat Dumanlı, Süreyya Dumanlı, Nezahat Tanyeri, Selim Naşit Özcan ile beraber oynadı.

70’li yıllarda sinemada seks furyası yüzünden bıraktığı oyunculuğuna 2001 yılında TRT'de yayınlanan ve başrolünü Zuhal Olcay'ın oynadığı Yeditepe İstanbul ile geri dönmüştür.

2004 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı “Çemberimde Gül Oya” adlı dizide Zarife karakterini canlandırırken başrollerde Selda Alkor, Özge Özberk, Mehmet Ali Nuroğlu, Melisa Sözen, Suzan Aksoy, Şerif Sezer, Kenan Bal, Işıl Yücesoy oynamıştır. 2007 yılında “Kuzey Rüzgarı” adlı dizide Kadir İnanır, Oktay Kaynarca, Ebru Cündübeyoğlu, Çağla Kubat, Ebru Kocaağa, Kürşat Alnıaçık, Aliye Uzunatağan, Levent İnanır, Ali İpin, İlker Ayrık, Turgay Tanülkü ile beraber oynadı.

2007 yılında başrolünde Hülya Koçyiğit’in oynadığı “Aşk Eski Bir Yalan” adlı dizinin senaryosunu yazdı.

Itır Esen, yönetmen Yavuz Turgul ile evlendi. Uzun yıllar evli kaldı, boşandı. Kızı Nisan Turgul (d.1982) ve Oğlu Ahmet Turgul (d.1986) adlarında iki çocuğu vardır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İngilizlerin yayınladığı haritaya bakın! Türkiye'yi karıştıracaklarmış
Müjdeyi Bakan Pekcan verdi: Kredi faiz oranı yüzde 7,95'e indirildi
Dünyanın gözü azil soruşturmasında! ABD Senatosu Trump için 24'er saat verdi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun bilinmeyen yanları: Yörük monşer nasıl oluyorsa öyle oldum işte
Demirören ailesi Total Türkiye'yi sattı! Alıcı OYAK'ın verdiği paraya bakın
Ahmet Davutoğlu'ndan bomba Selahattin Demirtaş açıklaması! İzin vermedim
ÖNCEKİ HABERLER
Moses, İnter için sağlık kontrolünde
Antalyaspor'da Gelson Dala ayrıldı
Galatasaray, Emre Mor ile yollarını ayırıyor
Bilim insanlarından heyecanlandıran keşif! Bağışıklık sistemi tüm kanserleri tedavi edebilir
Itır Esen kimdir kaç yaşında Itır Esen evlilikleri ilk eşi kimdir?
Bekçi alımı 2020 başvuru formu doldurma ekranı açılıyor
Yorumlar