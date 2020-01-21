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Ölürken katilinin adını verdi : Eşimi gönderdikten sonra akrabam eve geldi

SAMSUN’un Kavak ilçesinde 2017 yılında evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Şaver Cindi'nin (79), cinayet zanlısı  Fikret Cindi (52), oğullarını ziyarete geldiği Bursa'da yakalandı. Şaver Cindi ölmeden önce katilinin ismini vermişti.

Olay 17 Mart 2017 yılında Samsun’un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesinde meydana geldi. Şaver Cindi'nin evinde çıkan yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan yaşlı kadını ağır yaralı olarak kurtardı. Ev ise kullanılmaz hale geldi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Şaver Cindi'nin ifadesi herkesi dehşete düşürdü.

Ölürken katilinin adını verdi
Şaver Cindi ölmeden önce güçlükle verdiği ifadesinde şunları söyledi:
-"Eşimi Cuma namazına gönderdikten sonra kapı çalındı ve bende açtım. Akrabamız olan Fikret C. içeri girdi. Benden para istedi. Ben de olmadığını söyleyince evin içerisinde darbederek tehdit etti. Yerlerde sürükledi. Gelinlik sandığını kırarak cüzdanı aldı. Elinde şişe vardı. Daha sonra yanında getirdiği benzini üstüme ve evin etrafına döktü, yakarak kaçtı. Ben bir anda alevlerin içinde kaldım. Sürüklenerek dışarı çıkmak istedim ama çıkamadım”.

Bu ifadeyi verdikten 10 gün sonra Şaver Cindi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Katili 3 yıl sonra yakalandı

Çekirge Polis Karakolu'na bağlı ekipler yol kontrolü yaptıkları sırada yaya olarak yürüyen Fikret Cindi.'yi kimlik sorgusu için durdurdu. İstanbul'dan Bursa'ya geldiğine belirten şüphelinin kimliğini feribotta düşürdüğünü söylemesi üzerine, şüphelenen polisler tarafından polis merkezine götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinde şüphelinin Samsun'da 3 yıl önce yakılarak öldürülen Şaver Cindi'nin katil zanlısı ve ayrıca birçok ilde işlediği 6 suçtan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan Fikret Cindi olduğu saptandı.

Ben yapsam gelmem

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Fikret Cindi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. İstanbul Kağıthanede oturduğu belirlenen 6 çocuk babası Fikret Cindi'nin, Bursa'da yaşayan iki çocuğunu ziyarete geldiği ve feribotta kimliğini düşürdüğü öğrenildi. Fikret Cindi, gazetecilerin Şaver Cindi'nin öldürülmesi ile ilgili sorularına, "Ben yapmadım. Yapsam ben gelmem. Üzerime iftira atılıyor. Düşmanı başka yerde arasın. İddiaları kabul etmiyorum. Yapmadım diyorum" diye cevap verdi. Fikret Cindi'nin Emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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