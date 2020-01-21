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Mevlüt Çavuşoğlu'nun bilinmeyen yanları: Yörük monşer nasıl oluyorsa öyle oldum işte

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bilinmeyen yanlarıyla ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

Hürriyet yazarı Selvi, "Golf oynamayı teklif etmiş ancak zaman olmamış. ’Obama’yı yenerdim’ diyor. Obama’yı yenememek sanki içinde uhde kalmış gibi" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te yayımlanan yazısında CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde Özlem Gürses ve Zafer Şahin ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ağırladıklarını hatırlattı.

"Obama’yı yenerdim diyor"

"Söz konusu dışişleri olunca bizim kadim bir ’monşer’ tartışmamız var ya, onu da atlamadık. ’Monşer oldunuz mu?’ diye sorduk. ’Yörük monşer nasıl oluyorsa öyle oldum işte’ yanıtını verdi" diyen Selvi, şunları kaydetti: Golfte iddialı olduğunu anlattı. ABD Başkanı (Barack) Obama G-20 zirvesi için Antalya’ya geldiğinde golf oynamayı teklif etmiş ancak zaman olmamış. ’Obama’yı yenerdim’ diyor. Obama’yı yenememek sanki içinde uhde kalmış gibi. Trump’ın iyi golf oynadığını söylüyor.

Çavuşoğlu geçen yıl dünyanın etrafında tam 11 kez dolaşmış. Eee Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olmak böyle bir şey işte.

Diğer meslektaşlarıyla ilişkileri

Çocukluğuna gidip yörüklerin yaylaya çıkışını anlatırken nasılsa, bir diplomatik müzakereyi yürütürken de o denli sakin. Çavuşoğlu, şu anda en tecrübeli dışişleri bakanları arasında yer alıyor. O nedenle diğer meslektaşlarıyla ilişkilerini sorduk. Onları özel günlerinde aramaya, kişisel dostluklar kurmaya özen gösteriyormuş. Fiziki olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’a benzetiliyormuş. Mevlüt Çavuşoğlu’na Azerbaycan’ı sordukları gibi, Memmedyarov’a da ’Mevlüt, Türkiye’de ne oluyor?’ diye sorunlar çıkıyormuş.

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