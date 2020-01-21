Tarihi kiliseyi defineciler yağmaladı! Ne var ne yok talan edilmiş
KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesindeki tarihi Beşaret Kaya Kilisesi, defineciler tarafından yağmalandı. Tarihi kiliseden son gelen fotoğraflar içler acısı...
Tarihi kilise, defineciler tarafından tahrip edildi. Kilisenin içi kaçak kazılarla kullanılmaz hale gelirken, duvarlarda bulunan fresklere de zarar verildiği görüldü.
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Demir kapı-kilit kırıldı
Bağpınar Mahallesi Muhtarı Ömer Nalbant, tarihi kilisenin son durumunun içler acısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: Biz, buraya defalarca demir kapı, kilit takmamıza rağmen buraya define aramak için gelenler tarafından kırıldı.
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Definecilerden bıktık
Muhtar Ömer Nalbant, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Mahalle olarak definecilerden bıktık. Kilise içinde bulunan fresk resimler kazındı.
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Restore edilip turizme kazandırılmalı
Buranın güvenlik altına alınarak restore edilip, turizme kazandırılmasını bekliyoruz.
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