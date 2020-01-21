Tarihi kiliseyi defineciler yağmaladı! Ne var ne yok talan edilmiş

Demir kapı-kilit kırıldı

Bağpınar Mahallesi Muhtarı Ömer Nalbant, tarihi kilisenin son durumunun içler acısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: Biz, buraya defalarca demir kapı, kilit takmamıza rağmen buraya define aramak için gelenler tarafından kırıldı.