Abdullah Avcı bardağı taşırdı ama tazminatı el yakıyor!

Beşiktaş'ın son yedi maçta altı defa mağlup olması bardağı taşırdı. Beşiktaşlı yöneticiler Abdullah Avcı’yı istemiyor. Ancak Avcı'nın 12 milyon liralık tazminatı, yönetimin elini kolunu bağlıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son yılların en kötü performansını sergiliyor.

Yönetim hocaya tepkili

Sivasspor yenilgisi bardağı yeniden taşırdı. Siyah-beyazlı taraftarlar 10 kişi kalan Sivasspor karşısındaki kötü futbola isyan etmiş, Abdullah Avcı için istifa çağrısı yaptıktan sonra Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulunmuştu. Artık taraftarlar kadar siyah-beyazlı idareciler de Hoca’ya tepkili. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Avcı’yı desteğe devam etse de, yönetimde çoğunluğun görüşü Avcı ile yolların ayrılması gerektiği yönünde.

Yıllık 12 milyon Euro kazanıyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fikret Orman yönetiminin Abdullah Avcı ile yaptığı sözleşme ise Çebi ve arkadaşlarının elini kolunu bağlıyor. Sezon öncesi üç seneliğine Beşiktaş’ın başına getirilen tecrübeli çalıştırıcının yıllık 12 milyon lira kazancı var. Avcı’nın gönderilmesi durumunda görev yapmayacağı sürenin tazminatını alacak olması hâlihazırda kriz yaşayan kulübü daha da zora sokacak. Federasyonun yeni belirlediği harcama limiti kurallarında takım bütçesine teknik heyetin ücreti de dâhil ediliyor.

Avcı’yı göndermesi mümkün görünmüyor

İki milyon liralık bütçesi olduğu için transfer bile yapamayan yönetimin şimdilik Avcı’yı göndermesi mümkün görünmüyor. Başkan Çebi, yarınki BB Erzurumspor maçı öncesi tesislere giderek Avcı’yla bir görüşme gerçekleştirecek ve izlenmesi gereken yol haritası üzerinde görüş alışverişi yapacak.

İşte Avcı'nın son 7 maçı

X Wolverhampton: 0-4

X Yeni Malatya: 0-2

X 24Erzincanspor: 0-2

X Fenerbahçe: 1-3

3 Gençlerbirliği: 4-1

X BB Erzurum: 2-3

X Sivasspor: 1-2