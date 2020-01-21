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Jahovic ve Guilherme'nin düşüşü Yeni Malatyaspor'u olumsuz etkiledi

Yeni Malatyaspor’da Adis Jahovic ile Guilherme’deki performans düşüklüğü takımı da olumsuz etkiliyor.

Gösterdikleri başarılı performansla ilk yarının 12 haftalık bölümünde Yeni Malatyaspor'un skor yüküne önemli katkı yapan Jahovic ile Guilherme, sonraki süreçte düşüş içerisine girerek adeta isimlerini unutturdu.

Ligde uzun bir aradan sonra geçen haftaki Başakşehir maçında fileleri sarsan Adis Jahovic, toplamda 10 gole ulaştı. Guilherme ise 6 asistlik performansını haftalardır yukarıya taşıyamadı.
Takımdaki kötü gidişatın Sergen Yalçın’ın ayrılığıyla sonuçlanması üzerine gözler bu ikilinin üzerine çevrildi.

Transferde adı Beşiktaş ile sık sık anılan Brezilyalı Guilherme, ikinci yarının ilk maçında Medipol Başakşehir karşısında vasatı aşamazken, golcü Jahovic ise takımının tek golünü kaydederek uzun bir aradan sonra skor üretme başarısı gösterdi.

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