Doların ateşi çıktı! Yükselmeye devam edecek mi? Uzmanlar açıkladı

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 5.85'in altına inen dolar yükselmeye başladı. Dolar/TL kuru 21 Ocak Salı 5.9245 seviyelerinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın 75 baz puanla 100 baz puanlık beklentinin altında bir faiz indirimine gitmesiyle 5.85 liranın altına gerilemişti.

Ancak ardından cuma günü yeniden 5.89'a yükseldi. Önceki gün ise 5.91'in üzerine tırmanan dolar/TL yeni güne de 5.9245 liradan başladı. Euro da son 6,55 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolarda son durum

Yükselme trendi devam edecek mi?

Uzmanlar kısa vadeli süreçte dolar kuru adına yapmış oldukları değerlendirmelerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın faiz açıklamaları üzerinde duruyor. Bakan Albayrak'ın tek haneli faiz açıklamarının yanı sıra TCMB'nin kademeli faiz indirimleri sinyali kur üzerinde etkili oluyor.

Uzmanlar yeni yükselme eğilimleri adına 5.93 TL ile 5.97 TL seviyelerini direnç noktası olarak gösteriyor.

21 Ocak altında son durum

Çeyrek altın: 484 Lira - Yarım altın: 969 Lira - Gram altın: 296 Lira - Cumhuriyet Ata Lira: Bin 993 Lira - Tam altın: Bin 933 Lira