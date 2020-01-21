HABER /  SPOR

Cenk Tosun Premier Lig'de haftanın 11'ine seçildi

Everton'dan Crystal Palace takımına kiralanan Cenk Tosun, Manchester City maçında göstermiş olduğu performansının ardından Premier Lig'de haftanın 11'ine seçildi.

Crystal Palace forması ile ilk golünü Manchester City'ye atan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Premier Lig'de haftanın 11'ine seçildi.

'Kristal Adam' seçildi
Ayrıca Crystal Palace taraftarları, 2-2 biten Manchester City maçında takımının ilk golünü atan Cenk Tosun'u yüzde 50 oyla 'Kristal Adam' seçti. Ona en yakın isim yüzde 11 ile McCarthy oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sıfır aldığı otomobilin tamponu boyalı ön camı değişmiş çıktı
Fenerbahçe transfer yapabilecek mi? Ali Koç 3 futbolcunun adını verdi
Peş peşe operasyonlar! 47 kişi hakkında gözaltı kararı
Yeni Malatyaspor'da Ünal Karaman sesleri
Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı
New York Times: THY uçak kazasında Boeing'in hatası örtbas edilmiş
ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Avcı bardağı taşırdı ama tazminatı el yakıyor!
Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Mogadişu'ya indi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Davos’a gidiyor
Samsun'da evinde yakılarak öldürülen Cindi'nin katil zanlısı Bursa'da yakalandı
3 büyüklerin 6 aylık bilançosu açıklandı
Cem Yılmaz'ın filmine boykot sosyal medyayı karıştırdı üstakıl göndermesi olay oldu
Yorumlar