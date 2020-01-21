Everton'dan Crystal Palace takımına kiralanan Cenk Tosun, Manchester City maçında göstermiş olduğu performansının ardından Premier Lig'de haftanın 11'ine seçildi.

Crystal Palace forması ile ilk golünü Manchester City'ye atan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Premier Lig'de haftanın 11'ine seçildi.

'Kristal Adam' seçildi

Ayrıca Crystal Palace taraftarları, 2-2 biten Manchester City maçında takımının ilk golünü atan Cenk Tosun'u yüzde 50 oyla 'Kristal Adam' seçti. Ona en yakın isim yüzde 11 ile McCarthy oldu.