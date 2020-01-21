Türkiye'ye siber saldırıyı kimler yaptı?

Türkiye'de kullanıcıların büyük bir bölümü YouTube, Gmail ve Google arama motoru gibi servisleri erişim sorunu nedeniyle kullanamadı. Kesinti sosyal medyada da bir anda gündem olurken, merakla beklenen açıklamayı Türk Telekom yaptı

Türkiye'de saatlerdir YouTube, Gmail ve Google başta olmak üzere birçok siteye erişim sağlanamamıştı. Kullanıcılar erişim sorununun nedeninin merak ederken, Türk Telekom'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, yaşanan internet erişim sorunun, siber saldırı ile ilgili olduğu belirtildi.

Saldırı yapılan ülkeler belli oldu

Türk Telekom, son açıklamasında sorunun 18:45 itibarıyla çözüldüğünü duyurdu. En çok merak edilen konuların başında ise 'Türkiye'ye kim saldırıdı? sorusu vardı.

En fazla saldırıya uğrayan ülke Türkiye oldu

Türkiye'de Google'a erişim sorunun yaşanmasının ardından siber saldırı haritasını gösteren Parsecure Map'te Türkiye, bugün en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü.

Abd, Rusya ve Hollanda'dan saldırı

Saat 18.45 itibariyle Google'a erişim sorunu çözülürken Türkiye, Parsecure Map sitesinde en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü. Türkiye'ye en fazla ABD, Hollanda ve Rusya'dan saldırı geldiği belirtildi.