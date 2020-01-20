New York Times: THY uçak kazasında Boeing'in hatası örtbas edilmiş

New York Times gazetesi, 2009'da Hollanda'da düşen Türk Hava Yollarına (THY) ait 737-800 tipi Boeing uçağına ilişkin, sorumluluğun uçak firması ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin baskısı üzerine pilotlara yüklendiğini ancak kazanın firmanın 'riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmeleri'nden kaynaklandığını yazdı.

New York Times gazetesisinin haberine göre; 9 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında Boeing'in sorumluluğu, baskılar üzerine örtbas edildi ve kazanın sorumluluğu pilotlara yüklendi.

New York Times'ın ulaştığı belgelere ve yapılan mülakatlara dayandırılan haberde; Hollandalı yetkililer, Boeing ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin itirazlarının ardından hazırladıkları raporda, uçak firmasına yönelik eleştirilerden kaçındı.

Haberde ayrıca 2009'da düşen THY uçağı ile Boeing 737 Max tipi uçaklarla Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar arasında paralellikler olduğu belirtildi.

Boeing 737-800 tipi THY İstanbul-Amsterdam seferini yapan yolcu uçağı, 2009'da Schiphol Havaalanı'na iniş yaparken tarlaya düşmüş, kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.