Türk Telekom ve Google çöktü mü internete neden girilemiyor? işte durum

Türk Telekom servis sağlayıcısı kullanan internet kullanıcıları, internete erişmekte güçlük çekmeye başladı. YouTube, Gmail ve Google arama motoru gibi servisler de erişim sorunu nedeniyle kullanılamadı. Türk Telekom’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Bugün (20 Ocak) sabah saatlerinde başlayan yerel sıkıntılar, akşam saatlerine doğru Türkiye geneline yayıldı. Türk Telekom servislerine ilişkin çok sayıda şikayet ve bildirim sosyal medya ve ilgili platformlara taşındı.

Türk Telekom kullanıcıları Google arama sayfası başta olmak üzere Gmail ve YouTube gibi popüler servislere ulaşamadılar.

Saat 15.50'de yayıldı

Türk Telekom kullanıcılarının ilettikleri sorunlar genel olarak internet bağlantısı üzerine. Hem mobil hem de sabit internet hatlarında sıkıntılar yaşayan kullanıcılar, sosyal medyadan gelişmeleri aktardılar. DownDetector'deki verilere göre Saat 15.50 itibariyle yapılan sorun bildirimi sayısı yaklaşık 16 kat artmış durumda.

Türk Telekom'dan açıklama geldi

İnternet erişimi ile ilgili yaşanan problemle ilgili Türk Telekom’dan açıklama geldi. Gelen son dakika açıklamada ‘Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır’ ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom’dan yapılan açıklama şu şekilde:

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır.

Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom’un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.