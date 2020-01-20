Edinson Cavani PSG'den ayrılıyor

Paris Saint Germain (PSG) Sportif Direktörü Leonardo, Edinson Cavani'nin takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

PSG'nin Uruguaylı golcüsü Fransız ekibiyle yollarını ayırabilir. Kulüp, oyuncunun kulüpte kalıp kalmayacağının kesin olmadığını açıkladı.

İspanya Ligi ekiplerinden Atletico Madrid'in teklifle geldiği Cavani için açıklama yapan sportif direktör Leonardo, oyuncunun durumunun netlik kazanmadığını söyledi. Fransa Lig Kupası son 32 turunda PSG'nin deplasmanda Lorient'i 80. dakikada Pablo Sarabia'n golüyle yenerek turladığı maç sonrası transferle ilgili konuşan Brezilyalı spor adamı, "Cavani için her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Umarız kulüpte kalır. Ancak ayrılmak istediğini söyledi. Biz de durumla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

PSG'de 6.5 yıl geçiren ancak sakatlığı nedeniyle bu sezon sınırlı süre alan Cavani için Atletico Madrid'in teklifinin düşük olduğunu kaydeden Leonardo, "Şu anda durum net değil. Oyuncunun değerinde bir teklif gelmedi. Buna karşın Cavani, Şubat ayında burada olacak mı emin değilim" diye konuştu. Ayrılıp almayacağıyla ilgili konuşmanın bir anlamı olmayacağını belirten Leonardo, "Ancak ayrılma yönünde talebi oldu. Asla onu satmayı düşünmedik. Önümüzdeki günlerde nasıl gelişir göreceğiz. Saygı duyduğumuz Cavani'nin düşüncelerini önemsiyoruz" açıklamalarını yaptı.

Leonardo, 32 yaşındaki golcü oyuncunun ayrılması durumunda alternatifleri olduğunu belirtirken; aceleci davranmayacaklarını vurguladı. Leonardo, "Her yerde oynayacak oyunculara sahibiz. Çok sayıda alternatife sahibiz. Ancak Cavani gibi bir oyuncunun yerini doldurmak zor. Temkinli karar vermeliyiz" ifadelerini kullandı.