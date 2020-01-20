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Fenerbahçeli Victor Moses, Inter’de

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Victor Moses, Inter ile anlaşma sağladı. İtalyan basınında yer alan habere göre Moses’ın transferinin 1-2 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’den Fenerbahçe’ye kiralık olarak katılan Victor Moses, İtalya Serie A ekiplerinden Inter’e transfer oluyor. 

''Başka bir takıma transfer olacak''
Sarı-lacivertlilere geldiğinden bu yana istenen performansı veremeyen Nijeryalı futbolcunun bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, bugün yaptığı açıklamada, Moses’ın Londra’ya geldiğini ve kısa süre içerisinde de başka bir takıma transfer olacağını söyledi.

Birkaç gün içinde açıklanacak
Tüm bu yaşananların ardından Inter'in, Moses transferini birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe ile 7 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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