HABER /  GÜNCEL

PKK'lı teröristler Afrin ve Azez'de kalleş saldırdı: 2 ölü

Suriye Tel Rıfat'ta işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'inci yıl dönümünde, Afrin ve Azez ilçe merkezlerine saldırdı, 1'i çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, Afrin ve Azez ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Afrin kent merkezine yapılan roket saldırısında 1'i çocuk, 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

3 havan saldırısı

Öte yandan, örgüt Azez merkeze 3 havan saldırısı yaptı. Bir okulu hedef alan saldırılarda, ölen ya da yaralanan olmadı.

İşgal etmeyi sürüdürüyorlar

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Teröristler, önceki gün de Azez ilçe merkezini 6 katyuşa (Sovyet yapımı çok namlulu roketatar) füzesi ile hedef almış ve 10 sivil yaralanmıştı. Türkiye, Suriye Milli Ordusu ile desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cinayet işlemeyi reddetti diye sütyen giydirdiler! Döner Kardeşler davası başlıyor
CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' talebi! Erdoğan'ın yanıtı olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin dönüşü son dakika Libya açıklaması
KKTC'yle ilgili bomba iddia! Rusya tanımaya hazırlanıyor
Türkiye'ye 'Korsanlık yapıyor' diyen Rum yönetimine KKTC'den sert yanıt!
TEMA'nın başkanı Hayrettin Karaca hayatını kaybetti eşi ve çocukları kimdir
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş mı veriliyor?
Tediye ödemeleri kime ne kadar yapılacak 2020
Hayrettin Karaca eşleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Konyaspor'a Brezilyalı sol bek
Ali Koç sessizliğini bozuyor
Ebru Şancı kimdir yaşı kaç eşi Alpaslan Öztürk kimdir?
Yorumlar