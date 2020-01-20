CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' talebi! Erdoğan'ın yanıtı olay

CHP'nin "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" önergesini AK Parti ve MHP'nin neden reddettiğine açıklık getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP iddia sahibi olduğuna göre ispatlamakla mükellef. AK Parti'de, MHP'de böyle adamlar varsa ispatla. İspatlayamıyorsan bu adamlar sende" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Konferansı dönüşünde medya mensuplarına başta Libya olmak üzere gündemdeki kritik konulara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"Demek ki bunlar sende..."

Erdoğan, CHP'nin Meclis'te verdiği 'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' önergesinin neden reddedildiği sorusuna şu yanıtı verdi:

İddia sahibi kim? CHP... Sen iddia sahibi olduğuna göre bir defa bu iddianı ispatlamakla mükellefsin. İspatla bunu. Parlamentonun içinde veya herhangi bir siyasi partide, AK Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var? Hadi ispatla. Eğer ispatlayamıyorsan demek ki bunlar sende...