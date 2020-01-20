HABER /  POLİTİKA

CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' talebi! Erdoğan'ın yanıtı olay

CHP'nin "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" önergesini AK Parti ve MHP'nin neden reddettiğine açıklık getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP iddia sahibi olduğuna göre ispatlamakla mükellef. AK Parti'de, MHP'de böyle adamlar varsa ispatla. İspatlayamıyorsan bu adamlar sende" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Konferansı dönüşünde medya mensuplarına başta Libya olmak üzere gündemdeki kritik konulara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"Demek ki bunlar sende..."

Erdoğan, CHP'nin Meclis'te verdiği 'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' önergesinin neden reddedildiği sorusuna şu yanıtı verdi:

İddia sahibi kim? CHP... Sen iddia sahibi olduğuna göre bir defa bu iddianı ispatlamakla mükellefsin. İspatla bunu. Parlamentonun içinde veya herhangi bir siyasi partide, AK Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var? Hadi ispatla. Eğer ispatlayamıyorsan demek ki bunlar sende...

Ya CHP içinde var, ya İP'te var, ya HDP'de var. Çıkar o zaman sen bunları, ispat et.

İlgili Haberler
Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş mı veriliyor?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyanın kitlendiği Berlin Konferansı'ndan çarpıcı kareler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin dönüşü son dakika Libya açıklaması
KKTC'yle ilgili bomba iddia! Rusya tanımaya hazırlanıyor
Türkiye'ye 'Korsanlık yapıyor' diyen Rum yönetimine KKTC'den sert yanıt!
TEMA'nın başkanı Hayrettin Karaca hayatını kaybetti eşi ve çocukları kimdir
Fenerbahçe'de limit operasyonu 6 futbolcu yolcu
Berat Albayrak ekonomide 2019 yılını değerlendirdi! Önemli kur ve enflasyon mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Konyaspor'a Brezilyalı sol bek
Ali Koç sessizliğini bozuyor
Hayrettin Karaca çocukları kaç tane kızı evden atmıştı
Galatasaray'da Nzonzi için sürpriz karar
Ekrem İmamoğlu'ndan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul'daki arazisiyle ilgili ilk açıklama
Tediye ödemeleri kime ne kadar yapılacak 2020
Yorumlar 17 yorum