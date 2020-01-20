Türkiye'ye 'Korsanlık yapıyor' diyen Rum yönetimine KKTC'den sert yanıt!

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini 'korsanlık' olarak nitelendiren Rum yönetimine "Haddini bilmez Rum liderliği, bu Ada'da sadece korsan devletin kendileri olduğunu bilmelidir" sözleriyle sert tepki gösterdi.

"Kıbrıs Rum liderliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımları 'korsanlık' olarak değerlendirmiş." diyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, "Kıbrıs Türkünü, 1960 Cumhuriyeti'nde silah zoruyla uzaklaştıran, haklarımızı gasp eden Rum liderliğidir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile yolumuza devam edeceğiz"

Hasan Taçoy, şunları kaydetti: Türkiye bölgede olmasaydı, Türkiye bizlerin garantörü olmasaydı, Rum liderliği olarak deniz korsanları gibi Kıbrıs Türküne saldıracak ve katliamlarınıza yine devam edecektiniz.

Rum lider Nikos Anastasiadis'e ve şurasına hatırlatmak isteriz ki, Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye ile yoluna devam edecektir. Doğu Akdeniz'deki haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Rum liderliği, haddini bilmeli ve kendine gelmelidir.