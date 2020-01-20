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Eski Korgeneral Metin İyidil’in tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, eski Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.

Ankara'da FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edilmesi ardından savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil, tekrar tutuklanmıştı. Metin İyidil'e verilen beraat kararı büyük tepkilere neden olmuştu.

Tutukluluğu kesinleşti

Metin İyidil'in yeniden tutuklanmasına yapılan itiraz da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Daire tarafından reddedildi. Bu karar ile İyidil'in yeniden tutuklanmasına ilişkin karar kesinleşmiş oldu.

Ne olmuştu?

İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmiş, istinaf başvurusunu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 14 Ocak'ta İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar vermişti. Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, 21. Ceza Dairesince incelenmiş, isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine İyidil dün sabah gözaltına alınmış, 21. Ceza Dairesindeki sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

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