Eski Korgeneral Metin İyidil’in tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, eski Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.

Ankara'da FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edilmesi ardından savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil, tekrar tutuklanmıştı. Metin İyidil'e verilen beraat kararı büyük tepkilere neden olmuştu.

Tutukluluğu kesinleşti

Metin İyidil'in yeniden tutuklanmasına yapılan itiraz da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Daire tarafından reddedildi. Bu karar ile İyidil'in yeniden tutuklanmasına ilişkin karar kesinleşmiş oldu.