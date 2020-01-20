Fenerbahçe'de limit operasyonu 6 futbolcu yolcu

Fenerbahçe yönetimi, gelebilecek cezaların önüne geçebilmek adına 6 futbolcuyla yollarını ayırmak için büyük çaba harcıyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gaziantep'i 2-0 yendikleri maçın ardından, "TFF Lisans Kurulu, başvurumuzu kısmen kabul etti, kısmen kabul etmedi. Gözünün üzerine kaşı var muamelesi yapılıyor. Haklı başvurumuz kabul edilseydi, 40-50 milyon liralık limitimiz olacaktı. Kadro mühendisliği yapma durumu oluyor. Belki kalabalık olan mevkilerden 2-3 kişi yollayacağız. Sol beke oyuncu alacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitme imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullanmış ve bazı isimlerle yolların ayrılabileceğinin sinyalini vermişti.

Tahkim'den haber bekleniyor

Fotomaç'ın haberine göre; bu isimlerin ise Alper, Moses, Tolgay, Rami, Zajc ve Arabistan'dan teklifler alan Kruse olduğu iddia edildi. Her ihtimali düşünen ve oyuncu satışı için de çalışan sarı-lacivertliler, Tahkim Kurulu'ndan gelecek karara göre yol haritasını çizecek. Transferi bitirilen Falette de limit aşımı sorunu çözülebilirse forma giyebilecek. Kanarya gönderdiği oyuncuların yarım sezonluk ücretinden kurtulmuş olacak.

İlk tercih Kruse

Fenerbahçe'nin bu bölgedeki ilk tercihi Max Kruse. Ayrıca, bu bölgede görev alıp forma şansı bulamayan oyuncular, yüksek maaşlarıyla da dikkat çeken Alper Potuk ve Mehmet Ekici. Her iki ismin de gönderilmesi bekleniyor. Alper Potuk'un ücreti 6 milyon lira, Mehmet Ekici'nin ise 10.45 milyon lira. Yarım sezonluk ücretlerinin toplamı 11.45 milyon lira. Ayrıca, bu bölgede görev alan Miha Zajc'a yarım sezon için 1 milyon euro kiralama ücreti ve 3 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif geldi. Zajc'ın yarım sezonluk maaşıyla birlikte 11.4 milyon TL hareket alanı açabilir.

1) ADIL RAMI

Ücret: 200 bin Euro+maç başı Maç: 1 Dakika: 46

Adil Rami, performans/katkı bakımından beklentilerin çok uzağında. Bir türlü form tutamayan deneyimli stoperin gönderilmesi için de menajeri ile görüşmeler sürüyor.

2) MAX KRUSE

Ücret: 2.5 milyon Euro Maç: 13 Dakika: 1124

Kruse'yi yönetim tutmak istiyor ancak Arap Yarımadası'ndan son gelen teklifler 5 milyon Euro civarında. Tekliflerin 7-8 milyon Euro seviyesine ulaşması halinde istemese de Alman golcüye veda edilecek.

3) MIHA ZAJC

Ücret: 1.1 milyon Euro Maç: 3 Dakika: 85

3.5 milyon Euro ve Salih Uçan karşılığında transfer edilen Sloven oyuncu bu sezon istenen performansı gösteremiyor. Yönetim, İtalya'dan oyuncu için teklifler alırken milli takım forması da giyen ve Serie A'da piyasası olan 25 yaşındaki orta saha ayrılığın kıyısında.

4) ALPER POTUK

Ücret: 1.2 milyon Euro Maç: 5 Dakika: 106

Yıllık 2 milyon Euro olan ücretini 1.2 milyon Euro'ya düşürse de Alper Potuk beklenenin çok uzağında. Yönetimin veda etmek istediği oyuncuların başında geliyor.

5) TOLGAY ARSLAN

Ücret: 2.4 milyon Euro Maç: 7 Dakika: 31

Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan, teknik heyetin gözüne giremezken sadece 31 dakika ligde şans buldu. Yıllık 2.4 milyon Euro kazanan oyuncu yönetimin göndermek istediği isimlerin de başında geliyor.

6) VICTOR MOSES

Ücret: 2.7 milyon Euro Maç: 6 Dakika: 492 Gol: 1 Asist: 1

Ayrılığı neredeyse kesinleşen Moses, İtalyan ekibi Inter'den gelen teklifin ardından ayrılık ateşini de yaktı. Takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Nijeryalı oyuncunun önümüzdeki hafta kiralık sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.