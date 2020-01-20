FETÖ'den aranan Yusuf Bekmezci ve Arif Sarı yakalandı! FETÖ'nün viral adamı

FETÖ'nün üst düzey sorumlusu Yusuf Bekmezci ve Akif sarı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne operasyonlar hız kesmiyor. Kripto isimler tek tek deşifre edilirken aranan isimlere ise üst üste operasyon düzenleniyor.

Videosu viral olmuştu

FETÖ'nün sosyal medyada viral olan "Hocaefendinin üstüne bir atladım. beni itti." videosuyla tanınan Yusuf Bekmezci ile ilgili son dakika gelişme yaşandı.

Saklandıkları evde yakalandılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütünün Ege Bölgesi ve İzmir'deki ana finansörleri ve tepe yöneticileri ile önde gelen iş adamı mensupları ve sözde imam ve abilerini konu alan ana soruşturma dosyası kapsamında 5 Ekim 2016 tarihinden bu yana yakalama emri ile aranan Yusuf Bekmezci, İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Bekmezci ve Sarı'nın yakalandıkları evde 41 bin 466 dolar ve 66 bin 625 lira bulundu.