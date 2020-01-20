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Erdoğan Berlin Zirvesine giderken makam aracında G.Saray-Denizlispor maçını izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ınLibya krizi için Almanya'nın başkenti Berlin'de konferansın yapılacağı salona giderken makam aracından Galatasaray-Denizlispor maçını izlediği görüldü. Böylelikle Erdoğan'ın bir futbol tutkunu olduğu bir kez daha anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm dünyanın takip ettiği Libya Konferansı için gittiği Almanya'da aracından yansıyan görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de aracından inen Erdoğan'ın araç televizyonu dikkat çekti. Bir dönem futbol oynadığı ve futbol sevgisiyle de bilinen Erdoğan'ın Süper Lig maçı izlediği ortaya çıktı. 

Galatasaray-Denizlispor maçını takip etti

Erdoğan'ın otomobilindeki araç televizyonunda, Türkiye saati ile 16:00'da başlayan Galatasaray-Denizlispor maçını izlediği dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada gündem oldu

Bir futbol tutkunu olan Erdoğan'ın bu görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

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