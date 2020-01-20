Nakşibendi lideri Abdulkerim Çevik'in katili tutuklandı cenaze akşam gömüldü

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde Nakşibendi liderlerinden Abdulkerim Çevik'i tabancayla vurarak öldüren Yakup Şeflekçi tutuklandı. Abdulkerim Çevik'in cenazesi ise dün akşam toprağa verildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Bitlis‘in Güroymak ilçesindeki bir Kuran kursunda meydana geldi. Kursa gelen Yakup Şeflekçi, Nakşibendi liderlerinden Abdulkerim Çevik‘le görüştükten sonra belindeki tabancayı çıkararak Çevik’e ateş etti. Ağır yaralanan Abdulkerim Çevik, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Yakup Şeflekçi güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şeflekçi, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Katilin cinayeti işleme sebebine ilişkin kamuoyuna net bir bilgi verilmedi.

Cenazesi dün akşam toprağa verildi

Saldırıda yaşamını yitiren Abdulkerim Çevik'in cenazesi akşam namazının ardından toprağa verildi. Çevik'in cenaze namazını İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani kıldırdı.

Cenazeye, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkantkara, kurum amirleri, din adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.