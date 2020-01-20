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Selahattin Demirtaş'tan tiyatro tartışmalarına çok sert tepki

Selahattin Demirtaş, Devran kitabının okuma tiyatrosuna katılanlar üzerinden başlayan tartışmalarla ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. ''Kanalizasyon medyası barış ve demokrasi umutlarına saldırınca birkaç şey söyleme zorunluluğu duydum'' diyen Demirtaş ''linç güruhu alçaklığın sembolü olarak tarihteki yerlerini aldılar'' dedi.

Bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kitabı Devran'ın tiyatro oyunu üzerinden dönen tartışmaları değerlendirdi. Demirtaş, "Kanalizasyon medyası barış ve demokrasi umutlarına saldırınca birkaç şey söyleme zorunluluğu duydum" dedi.

Birkaç şey söyleme zorunluluğu duydum

Sözlerine "Herkese merhabalar. Buradan sizlere seslenmeyeli uzun zaman oldu. İktidarın kanalizasyon medyası, barış ve demokrasi umutlarına her zamanki fütursuzluğuyla saldırınca ben de birkaç şey söyleme zorunluluğu duydum" diye başlayan Demirtaş, şöyle devam etti:

Barış isteyen herkesi neden anında terörist ilan ediyorlar?

Önce şu soruyu sorarak başlayalım: Barış denilince AKP Hükümeti neden kırmızı görmüş boğaya dönüyor? Barış isteyen herkesi neden anında terörist ilan ediyor? Aklı başında herkes bunun cevabını biliyor, değil mi?

Çünkü arkasına saklanacakları tabutlara ihtiyaçları var

Çünkü arkasına saklanacakları tabutlara ihtiyaçları var. Yoksulluğun, işsizliğin, yolsuzluğun sorgulanmaması için gencecik evlatlarımızın cenazelerine ihtiyaçları var.

Demirtaş'ın tiyatrosuna Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun gitmesi olay olmuştu. Eşinin tiyatroya gitmesine tepki gösterenlere cevap veren Kılıçdaroğlu, "Bu saldırıların hiçbir etkisi olmadı. İki fotoğraf da çok güzeldi. Kadınların birliğini, gücünü gösteren çok güzel fotoğraflardı" açıklamasında bulunmuştu.


Alçaklığın sembolü olarak tarihteki yerlerini aldılar

Bugünün Jülide’si, Kadir’i ve oradaki tüm kadınlar onurun temsilcisi, televizyonlardaki bazı program sunucuları başta olmak üzere linç güruhu ise alçaklığın sembolü olarak tarihteki yerlerini aldılar bile.

Fırlattığınız çatallar bıçaklar artık bizi yaralamıyor

Fırlattığınız çatallar, bıçaklar artık bizi yaralamıyor. Birlikte olmak için, yan yana durmak için daha fazla cesaretlendiriyor, güç veriyor, moral veriyor. Devam edin, devran dönüyor.

İşte Demirtaş'ın o tweetleri:

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