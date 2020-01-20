Selahattin Demirtaş'tan tiyatro tartışmalarına çok sert tepki

Selahattin Demirtaş, Devran kitabının okuma tiyatrosuna katılanlar üzerinden başlayan tartışmalarla ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. ''Kanalizasyon medyası barış ve demokrasi umutlarına saldırınca birkaç şey söyleme zorunluluğu duydum'' diyen Demirtaş ''linç güruhu alçaklığın sembolü olarak tarihteki yerlerini aldılar'' dedi.

Bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kitabı Devran'ın tiyatro oyunu üzerinden dönen tartışmaları değerlendirdi. Demirtaş, "Kanalizasyon medyası barış ve demokrasi umutlarına saldırınca birkaç şey söyleme zorunluluğu duydum" dedi.

Birkaç şey söyleme zorunluluğu duydum

Sözlerine "Herkese merhabalar. Buradan sizlere seslenmeyeli uzun zaman oldu. İktidarın kanalizasyon medyası, barış ve demokrasi umutlarına her zamanki fütursuzluğuyla saldırınca ben de birkaç şey söyleme zorunluluğu duydum" diye başlayan Demirtaş, şöyle devam etti:

Barış isteyen herkesi neden anında terörist ilan ediyorlar?

Önce şu soruyu sorarak başlayalım: Barış denilince AKP Hükümeti neden kırmızı görmüş boğaya dönüyor? Barış isteyen herkesi neden anında terörist ilan ediyor? Aklı başında herkes bunun cevabını biliyor, değil mi?

Çünkü arkasına saklanacakları tabutlara ihtiyaçları var



Çünkü arkasına saklanacakları tabutlara ihtiyaçları var. Yoksulluğun, işsizliğin, yolsuzluğun sorgulanmaması için gencecik evlatlarımızın cenazelerine ihtiyaçları var.

Demirtaş'ın tiyatrosuna Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun gitmesi olay olmuştu. Eşinin tiyatroya gitmesine tepki gösterenlere cevap veren Kılıçdaroğlu, "Bu saldırıların hiçbir etkisi olmadı. İki fotoğraf da çok güzeldi. Kadınların birliğini, gücünü gösteren çok güzel fotoğraflardı" açıklamasında bulunmuştu.



Alçaklığın sembolü olarak tarihteki yerlerini aldılar

Bugünün Jülide’si, Kadir’i ve oradaki tüm kadınlar onurun temsilcisi, televizyonlardaki bazı program sunucuları başta olmak üzere linç güruhu ise alçaklığın sembolü olarak tarihteki yerlerini aldılar bile.

Fırlattığınız çatallar bıçaklar artık bizi yaralamıyor



Fırlattığınız çatallar, bıçaklar artık bizi yaralamıyor. Birlikte olmak için, yan yana durmak için daha fazla cesaretlendiriyor, güç veriyor, moral veriyor. Devam edin, devran dönüyor.

İşte Demirtaş'ın o tweetleri:

11- Tüm dostlara kucak dolusu selam ve sevgilerimle… — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020

10- Fırlattığınız çatallar, bıçaklar artık bizi yaralamıyor. Birlikte olmak için, yan yana durmak için daha fazla cesaretlendiriyor, güç veriyor, moral veriyor. Devam edin, devran dönüyor. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020

9- Bugünün Jülide’si, Kadir’i ve oradaki tüm kadınlar onurun temsilcisi, televizyonlardaki bazı program sunucuları başta olmak üzere linç güruhu ise alçaklığın sembolü olarak tarihteki yerlerini aldılar bile. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020

8- Ahmet Kaya’ya o gün “bölücü, terörist, vatan haini”, yanlarında duran Mehmet Aslantuğ’a da “terör destekçisi” yaftası yapıştırılıyordu. Ve gün oldu devran döndü, “onur” sahibine, “alçaklık” sahibine kaldı. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020

7- Ahmet Kaya ve sevgili eşi Gülten’i, çatal bıçak fırlatarak linç etmeye çalışan güruhu hatırlamayanımız yoktur, değil mi? Bazı utançlar, sahiplerine bir ömür boyu yapışıp kalıyor ne de olsa. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020

6- Ballı kaymaklı iktidarlarını kaybetmemek için gözlerini karartıp nefretle ve kinle gece gündüz ekranlardan saldıranlara verilebilecek en anlamlı cevap, çoğalarak yan yana gelmektir. Halkın çoğunluğu bunu isterken, siyasetçiler de bunun gereğini yapmaktan çekinmemelidir artık. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020

5- Herkesin elini vicdanına koyarak barış için yan yana gelmesi artık ahlaki bir görevdir, sorumluluktur. En büyük çözüm süreci de halkın demokrasi için yan yana gelmesi, el ele vermesidir. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020

4- Barış olursa istismar edebilecekleri konu kalmayacak. Milliyetçilik ve beka söylemiyle toplumu artık kutuplaştırıp karşı karşıya getiremeyecek, buradan oy sağlayamayacaklar. Barış diyene bunca öfkenin, bunca nefretin nedeni budur. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020

3- Çünkü arkasına saklanacakları tabutlara ihtiyaçları var. Yoksulluğun, işsizliğin, yolsuzluğun sorgulanmaması için gencecik evlatlarımızın cenazelerine ihtiyaçları var. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020

2- Önce şu soruyu sorarak başlayalım: Barış denilince AKP Hükümeti neden kırmızı görmüş boğaya dönüyor? Barış isteyen herkesi neden anında terörist ilan ediyor? Aklı başında herkes bunun cevabını biliyor, değil mi? — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2020