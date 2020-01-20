NASA Mars ve Ay'da mantardan evlerle koloni kurmaya hazırlanıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) dikkat çekici bir çalışma içine girdi. Mars ve Ay'da koloniler kurmak yıllardır sık sık gündeme gelirken bu seferki proje hem heyecanlandırdı hem de akıllara Şirinler adlı çizgi filmi getirdi.

NASA’nın yıllardır planları içerisinde olan Ay ve Mars topraklarında koloni kurmak için tonlarca malzemenin uzaya götürülmesi gerekiyor. Ancak NASA çılgın bir projeyle bu işi kolaylaştırmayı planlıyor.

Söz konusu plan, mantarların miselyum (genellikle yeraltında bulunan mantarın bölümü) adlı kısmına odaklanmış durumda.

NASA, konuyla ilgili “Bu küçük iplikler, aşırı hassasiyetle karmaşık yapılar oluşturuyor.” açıklamasını yaptı.

Halihazırda araştırmacılar, miselyum kullanarak tabure ve tuğla üretti.