HABER /  EMLAK

Konut alımında Ruslar Suudileri geçti

RUSYA vatandaşlarının Türkiye’den en çok konut alanların listesinde üçüncü sıraya yerleştiği öğrenildi.

Rusya vatandaşlarının Türkiye’den en çok konut alanların listesinde üçüncü sıraya yerleştiği öğrenildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Ruslar, Türkiye’den en yoğun şekilde konut alanlar listesinde üçüncü oldu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Ruslar geçen yıl Suudileri sollayarak satış yoluyla 2 bin 893 konut edindi.

Sputnik'in aktardığına göre, listenin başında geleneksel olarak 7 bin 596 konut satın alan Iraklılar, ikinci sırada ise 5 bin 423 konut edinen İranlılar yer aldı.

Açıklanan verilerden ayrıca yabancıların en çok İstanbul’da (20 binin üzerinde) ve Antalya’da (yaklaşık 9 bin) konut aldıkları anlaşıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere'den darbeci Sisi'ye büyük şok! Londra ziyaretinde tutuklansın talebi
İstanbul'da 20 yıl sonra mezar yeri kalmayacak
Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı? Libya'da kazandık mı Murat Yetkin yazdı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Berlin Zirvesi açıklaması!
Burhan Kuzu'dan bomba paylaşım: Bu hesaba göre 2020 yılı bolluk yılı olacak
Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tabloda Osmanlı detayı
ÖNCEKİ HABERLER
Gökhan Gönül: Havlu atacak değiliz
Acun Ilıcalı eşleri kaç kere evlendi ilk eşine bakın kim
Leicester City'ye Burnley darbesi
Bayern Münih'ten gol yağmuru
Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında kimdir Acun yeni sevgilisine bakın
Kubilay Aka ihanet mesajları çıktı olay Miray Daner sözleri
Yorumlar