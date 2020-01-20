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Leicester City'ye Burnley darbesi

İNGİLTERE Premier Ligi'nin 23. haftasında Leicester City, deplasmanda Burnley'ye 2-1 yenildi.

İngiltere Premier Ligde geçen hafta Southampton'a 2-1 yenilen Leicester City, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Burnley'ye de aynı skorla mağlup oldu.

Burnley'ye galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Chris Wood ve 79. dakikada Ashley Westwood kaydetti. Leicester City'nin tek golü ise 33. dakikada Harvey Barnes kaydetti. Tilkiler'de Jamie Vardy 68. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Premier Ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Leicester City, 45 puanda kaldı. Brendan Rodgers'ın ekibi 2 maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 16 puan gerisinde kaldı ve 3. sırada yer aldı 4 maç sonra puanla tanışan Burnley ise 27 puanla 14. basamakta yer aldı.

Öte yandan Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika boyunca sahada kaldı.

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