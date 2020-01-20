Kubilay Aka ihanet mesajları çıktı olay Miray Daner sözleri

Oyuncu Kubilay Aka, Beyza Güneş'e attığı cinsel içerikli mesajların ifşa olmasıyla magazin basının en çok konuştuğu isim oldu. Sevgilisi Miray Daner ile arası açılan Kubilay Aka'nın DM'den yazdığı Beyza Güneş'in yıldızı parladı.

2020 yılının ilk magazin bombasını genç oyuncu Kubilay Aka patlattı. İnstagram üzerinden Beyza Güneş adında bir kıza cinsel içerikli mesajlar atan, bel altı videolar gönderen Kubilay Aka, bir anda en çok konuşulan isim oldu.

Vatanım Sensin dizi setinde tanıştığı kendisi gibi oyuncu sevgilisi Miray Daner ile 2.5 aylık ayrılığın ardından yeniden barışan ve aşklarını gözlerden uzak yaşama kararı alan Kubilay Aka, yine bir aldatma skandalına imza attı.

DM'den gün boyu cinsel içerikli mesajları attığı genç kız ile gece 1'de buluşan ve onu evine götüren Kubilay Aka sevgilisi Miray Daner hakkında şok ifadeler kullanmıştı. Beyza Güneş'in evde kadın eşyaları görmesi üzerine sık sık Miray Daner ile olan ilişkisini sormasıyla Kubilay Aka bombaları böyle patlatmıştı..

Ciddi bir şey yaşamıyoruz: "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" yanıtı vermiş. Ayrıca genç kıza Miray yanındayken de mesajlaşabileceğini söylemişti

Arada gelip kalıyor, gereksiz yani: Kubilay Aka'nın Miray Daner ile söyledikleri ise bu kadar değil..

Aka, Miray Daner için; Sevgilim arada gelip kalıyor gidiyor, gereksiz yani" sözleri ise olay olmuştu. Birkaç kez buluştuktan sonra kadından hoşlanmayan Kubilay Aka, bir daha görüşmeme kararı almış, ardından da "mesajları ifşa ederim" tehdidiyle karşılaşmıştı.

Tüm bu yaşanan olaydan sonra Miray Daner sevgilisi Kubilay Aka'yı instagram hesabından engelledi ve sessizliğe büründü. Savcılığa giden Kubilay Aka ise Beyza Güneş'ten özel hayatın ihlali gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Magazin basınını günlerdir mesgul eden bu olay mesajları ifşa eden Beyza Güneş'e yaradı. Kısa sürede takipçi sayısını katlayan Beyza Güneş 13 bin kişi tarafından takip edilmeye başladı.

İzmirli olan 25 yaşındaki Beyza Güneş İstanbul Üniversite'nde öğrenci.

Tanımadığı bir adamla gecenin yarısı buluşan, arabasına binip onun evine giden ve cinsel ilişki yaşayan Beyza Güneş'e tepkiler yağınca paylaşımlarını yorumlarını kapattı.

Ayrıca Beyza Güneş'in 21 Haziran 2019 tarihinde tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başlanan Tankurt Manas'ın Paramparça isimli klibinde rol aldığı ortaya çıktı.