ABD'li fon şirketi Kanal İstanbul'un finansmanı üstlenmeye talip oldu

Tartışmaların odağındaki Kanal İstanbul projesi hakkında ilk kez bir özel şirket açıktan açığa projeye talip olduğunu söyledi. ABD'li fon şirketi Money Maker Management Kanal İstanbul'un tüm finansmanını sağlayabileceğini iddia ediyor.

Dünya fon şirketi devlerinden ABD'li Money Maker Management, Türkiye'de ofis açtı. Ülkedeki tüm mega projeler ve altyapı projeler ile ilgilendiklerini belirten şirket yetkilileri, Kanal İstanbul'a da talip olduklarını ve tüm finansmanı sağlayabilecek güçte olduklarını belirtiyor.

Dünya Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberine göre; Money Maker Management, ABD'nin 7. büyük fon şirketi olarak dünya çapında birçok projeye fonlama yapıyor. Şirket ağırlıklı olarak devlet destekli kamu projelerine finansman desteği sunuyor. Devlet garantili projelerde limit sınırı olmayan şirket, özel sektör projelerinde ise 50 milyar dolara kadar fonlama yapabildiğini belirtiyor. İstanbul'da bulunan Money Maker Management CEO'su George Ghorayeb ve Başkan Yardımcısı Bassam Rashkidi, Türkiye ofisinin başına getirilen Elif Rahvancı ile açıklamalarda bulundu.

Mega projeler iştah kabarttı

Türkiye'ye İzmir'deki uluslararası bir şirketin altyapı projesini fonlamak için geldiklerini açıklayan, CEO George Ghorayeb, gizlilik anlaşmamız nedeniyle bu firmanın adını açıklayamayacağını belirtti. Türkiye'ye geldiklerinde buradaki mega projelerden etkilendiklerini ve ofis açma kararı aldıklarını açıklayan Başkan Yardımcısı Bassam Rashkidi, Kanal İstanbul projesi ile de yakından ilgilendiklerini söyledi.

‘100 milyon doların altı ile ilgilenmiyoruz’



Rashkidi, “Türkiye'de devlet destekli her türlü projeye talibiz.100 milyon doların altındaki projelerle zaten ilgilenmiyoruz. Daha çok mega projeler ilgimizi çekiyor. Devlet destekli altyapı, inşaat, baraj, köprü ve otoyol projelerinin yanı sıra Kanal İstanbul da ilgi alanımızda. Sadece Kanal kısmı değil, proje ile bağlantılı köprü ve tünel gibi tüm alt yapı projelerini de fonlayabiliriz” dedi.

‘Hükümetle görüşüp görüşmediğimi açıklamayam’

Rashkidi, Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine büyük ivme katacak, Türkiye'yi önemli bir noktaya taşıyacak stratejik bir proje olduğunu söyledi, ÇED raporu onaylanan Kanal İstanbul'un politik ve çevresel boyutları ile ilgilenmediklerini ifade etti. Danışmanlık dahil önden hiçbir ücreti dahi almadıklarını belirten Rashkidi, ilk geri ödemeyi ise proje tamamlandıktan sonra aldıklarını vurguladı. Rashkidi, çok düşük faizlerle çalıştıklarının da altını çizdi. Şirket yetkilileri, Kanal İstanbul konusunda hükümetle görüşüp görüşmedikleri sorusunu ise şirketin gizlilik politikaları gereği açıklayamayacaklarını söyledi.

‘Akdeniz'de petrol ve doğalgazla da ilgileniyor''

Money Maker Management CEO'su George Ghorayeb, devlet garantisi aldıkları takdirde Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama projeleri ile yakından ilgilendiklerini belirterek, “Bu konuda dünyanın çeşitli yerlerinde projeleri fonladık. Son olarak Lübnan'da 50 milyar dolarlık petrol ve gaz arama projesini fonlamak için devletle anlaşma yaptık. O ülkede 500 milyon tonluk petrol ve doğalgaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. Biz de bu projeyi fonladık. Lübnan devlet başkanı masadan kalkıp Türkiye'ye geldik. Türk hükümeti ile de benzer bir anlaşma yapmaya sıcak bakıyoruz. Devlet desteği olduğu sürece miktarın bizim için önemi yok.

Öte yandan mesela 1 milyar dolarlık fon sağladığımızda karşılığında petrol ve doğalgaz almak gibi bir seçenek de sunuyoruz. Türkiye dışında Katar, Dubai ve diğer başka ülkelerde de petrol arama projeleri için fonlama yapmaya talibiz. Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirme yapan Bassam Rashkidi, “Türkiye, gelişmekte olan önemli bir pazar. Ülke son üç yıldır kötü zamandan geçti ama ekonomik göstergelere bakıldığında iyiye giden bir durum olduğunu görüyoruz. Biz de o nedenle buradayız. Türkiye'nin ekonomisinin büyümesine katkı sunmak istiyoruz” dedi. Rashkidi, kendi yatırımları sonrası diğer yabancı fon şirketlerinin ve yatırımcıların da Türkiye'ye ilgisinin artacağını söyledi.

Türkiye'de 30'uncu ofisini açtı

Money Maker Management, ABD merkezli bir fonlama şirketi. Dünya çapımda 29 ofisi bulunan şirket. 30. ofisini ise Türkiye'de açtı. MMM enerji projeleri, karayolu ve demiryolu projeleri, liman ve gemicilik altyapısı, telekomünikasyon ve diğer devlet altyapısı projelerine finansman sağlayan bir varlık yönetimi şirketi. Şirket aynı zamanda gayrimenkul sektörü projelerine veya tarım, balıkçılık, konut inşa, gemi inşa ve enerji tedariki konusundaki girişimci projeleri, yanı sıra banka ve özel şirketleri de destekliyor. Şirket aynı zamanda altın gibi metal ürünlere ilişkin işlemler de yapıyor.