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Berlin Konferansı'nın ardından Hafter havan mermileriyle saldırdı

LİBYA 'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından Trablus'un güneyindeki bir bölgeye havan atışıyla saldırdı.

Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de uluslararası konferans düzenlendi.Konferansın ardından Libya'nın başkenti Trablus'ta patlama sesleri duyuldu.

Ateşkes ihlal edildi

Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan saldırısıyla ateşkesi ihlal etti.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sözcüsü Abulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde "Halife Hafter'e bağlı milislerin rastgele havan atışı yaparak ateşkesi ihlal ettiğini" söyledi.

Toplantı öncesinde de saldırı düzenlendi

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum, Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanırken pazar gün içinde Halife Hafter'e bağlı milisler, aynı şekilde Hallatat bölgesinde de havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti.Hafter milislerinin havan saldırısında petrol tankerleri isabet almış, yangın çıkmış ve başkent semalarında siyah dumanlar yükselmişti.

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