Beşiktaş Sivasspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig’de ikinci yarının açılış haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor’u konuk etti. Sivasspor, 7. dakikada Erdoğan ve 45. dakikada Yatabare’nin attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup ederken Beşiktaş’ın tek golü 33. dakikada Adem Ljajic’ten geldi. Sivasspor'da 67. dakikada Uğur Çiftçi, kırmızı kart gördü. Sivasspor, bu galibiyetle puanını 40'a çıkarırken; Beşiktaş ise 30 puanda kaldı.

Ayrıntılar geliyor...

Beşiktaş: 1 - 2 :Sivasspor

45' GOOOLL!! Demir Grup Sivasspor, Mustapha Yatabare ile tekrar öne geçiyor! Fatih Aksoy'un ara pası ile ceza yayı sol tarafından ceza sahasına giren Mustapha Yatabare, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

33' GOOOLL!! Beşiktaş, Adem Ljajic ile beraberliği yakalıyor! Kullanılan serbest vuruşta Burak Yılmaz, doğrudan kaleyi düşünüyor. Kaleci Mamadou Samassa'nın üst direğin hemen altında müdahalesinden sonra yükselen meşin yuvarlağa sağ direkte hareketlenen Adem Ljajic, kafa vuruşunu yapıyor ve fileleri havalandırıyor.

7' GOOOLL!! Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile öne geçiyor! Kullanılan serbest vuruşta Erdoğan Yeşilyurt, doğrudan kaleyi düşünüyor ve kaleci Loris Karius'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluşuyor.