Antalya'da polis sandığı kişinin kaçırıp darp ettiği genç kız hastaneye kaldırıldı

ANTALYA'da kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından kaçırılıp elleri ve ayakları bağlanarak darp edildikten sonra ormanlık alana bırakılan genç kız, hastanede tedavi altına alındı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan O.U., eve geç kalan kızı L.U.'yu (23) telefonla arayarak nerede olduğunu sordu.

Alınan bilgiye göre; kızının polislerin yolda uygulama yaptığını söylemesi ve telefonu alan kişinin, "GBT uygulaması yapıyoruz, 10 dakika sonra görürsün" demesi üzerine durumdan şüphelenen baba, söz konusu bölgeye gitti.

Kızını ve uygulama yapan polisleri göremeyen baba, Demircikara Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunarak yardım istedi.

Ertesi sabah Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi yolunda yardım istediği sürücü tarafından polis noktasına getirilen kızın, kayıp müracaatında bulunulan L.U. olduğu anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan genç kız, ilk ifadesinde otobüsten inip evine gitmek istediği sırada telsiz sesi duyduğunu ve yanına gelerek kendisi polis olarak tanıtıp rozetini gösteren kişinin yönlendirmesiyle siyah renkli VIP araca bindiğini söyledi. L.U., elleriyle ayaklarını bağlayan şüphelinin araçta kendisini darp ettiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

Ormanlık alana götürüldüğünü ve saldırının burada da devam ettiğini anlatan genç kız, "Bana tecavüz etmeye ve saçlarımı çakmakla yakmaya çalıştı. Kendisine karşı koymam nedeniyle başarılı olamayınca beni ormanlık alana bırakarak bölgeden ayrıldı. Baygın vaziyette bir süre yattıktan sonra uyanıp yola çıkarak yardım istedim" diye konuştu.