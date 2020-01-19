İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Biz ona yanlış yaptırmayız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz ona yanlış yaptırmayız. En başta İstanbul'a yanlış yaptırmayız." diye yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rahşan Ecevit'in Kocatepe Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı programda, 'Ücretsiz süt vereceklerdi hala süt gelecek. Nerede kaldı bu süt? Su fiyatları düşecekti, ne oldu? Neyse Allah'a dua edelim de sularımız, yağmurlarımız kesilmesin. İnşallah sular devam etsin' açıklaması yapmıştı.

İmamoğlu, bu sözleri hatırlatan gazetecilere 'yardım elinin uzandığı hiçbir insanın reklam edilmesine müsaade etmeyeceklerini' söyledi.

"Eğer isterse süt verilen aileleri tek tek gezeriz"

İmamoğlu, şunları kaydetti: Sayın Cumhurbaşkanının bahsettiği süt dağıtımı 100 bine yakın çocuğumuza yapılıyor. Görmek isterlerse; Sayın Cumhurbaşkanım benimle birlikte, İstanbul'da tek tek gideriz aileleri gezeriz. Mutlu da olurum kendisini misafir etmekten. 'Ulaşımda indirim yaptı mı, söz verdi. Suya indirim yapacaktı, yaptı mı?' dedi. Biz onların hepsini yaptık. 'Yanlış bilgi veriliyor' diyorum, inandıramıyorum. Biz onların hesabını veririz kolay, listesi de var. Biz bunlara girmiyoruz, işimizi yapıyoruz. Umuyorum mektubuma cevap verir. Biz İstanbul ile ilgili bilgileri kendilerine aktarırız. Bizim dönemimizde veren el, alan eli görmeyecek. Yoksulluğu asla afişe etmeyeceğiz" dedi.

"Biz ona yanlış yaptırmayız"

İmamoğlu, Erdoğan'ın, 'İstanbul'daki projeler yerel yönetimlere bırakılamayacak kadar önemli' açıklaması ile ilgili olarak ise, şunları söyledi:

Biz ona yanlış yaptırmayız. En başta İstanbul'a yanlış yaptırmayız.

Herhalde tarih tekerrürden ibaret. Umarım bir daha bu yanlış cümleleri kurmazlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı, yıllar önce İstanbul'a onun bilgisi olmadan müdahale eden Sayın Bakana verdiği cevap dünden beri televizyonlarda, sosyal medyada geziyor. Bu duyguyu kaybetmemesini dilerim. İstanbul'da 16 milyon insanın seçtiği bir belediye başkanı var. 'İstanbul halkının bilgisi olmadan İstanbul'a müdahale etmenin bir ihanet olduğunu' yıllar önce kendisi açıkladı. Biz de hala ihanet edilmemesini ve bundan sonra da ihanet edilmemesi noktasında tedbir alıyoruz, kendilerine yardımcı oluyoruz. Lütfen bizi dinlesin.